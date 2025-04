La maglia con la quale il Pisa conquistò la A. Edizione speciale per i cuori nerazzurri

Studiare la storia, prima di scriverla. Una lezione che il Pisa sembra aver studiato al meglio. Gli otto punti di vantaggio maturati sullo Spezia, a sette giornate dal termine, hanno reso il grande sogno promozione sempre più vicino, e la società ha così voluto celebrare il momento in un modo… amarcord. Una maglia, lanciata in edizione limitata, che commemora la stagione 1986-87, culminata proprio con la Serie A.

"Era il "campionato più bello del Mondo"; erano oggi come allora undici ragazzi vestiti di Nerazzurro pronti a inseguire un sogno". Così il sito del Pisa celebra il lancio della divisa, disponibile dalle 19:09 (orario che ripercorre l’anno di fondazione del club) di ieri sullo shop online del club, mentre da sabato 5 aprile, giorno della sfida al Modena, anche presso il Pisa Store di Borgo Largo. Un’edizione limitata, con soltanto duecentocinquanta modelli a disposizione, messi in vendita a 89 euro, frutta della collaborazione con uno dei brand più esclusivi del mondo dell’abbigliamento calcistico, COPA, che adesso vede così anche la squadra nerazzurra unirsi alla sua "scuderia" di club e nazionali con le quali ha aperto una collaborazione.

Certo, oltre al fascino vintage della maglia, c’è molto di più. C’è un sogno realizzato, in special modo quel pomeriggio dello "Zini" di Cremona, grazie alla rete di Lamberto Piovanelli che fece impazzire i settemila tifosi presenti in trasferta e una città intera quel torrido 21 giugno di ormai trentotto anni fa.

Un sogno, un’impresa, che adesso la squadra di Inzaghi può vivere, in maniera unica. La divisa in edizione limitata non verrà indossata in campionato, ma è un messaggio di un’importanza fondamentale, storica, quello che passa: il Pisa è stato quello, ha compiuto quell’impresa, il Pisa può farlo di nuovo. Tirando in ballo anche la "storia" il momento essere quello propizio.

Lorenzo Vero