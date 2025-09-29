La moviola. Gol annullato e rigore. Montano le polemiche

Nel giorno in cui è venuto a mancare Carlo Sassi, giornalista che introdusse la moviola nel racconto calcistico italiano, sono tanti gli episodi sotto la lente d’ingrandimento in Pisa-Fiorentina. "Ce ne sono vari molto, molto, molto dubbi" ha dichiarato Gilardino nella conferenza post-gara, ed è difficile dargli torto. E, a sei giorni di distanza dall’rigore non assegnato ai nerazzurri contro il Napoli, per il quale il designatore Rocchi aveva ammesso l’errore, il Pisa ha nuovamente da recriminare.

Partiamo dal settantesimo minuto, con il gol annullato, dopo revisione del var Pezzuto (che giovedì ha espulso Cuadrado in Torino-Pisa), in seguito al tocco di mano che Meister compie sul rimbalzo del pallone prima del tiro con il sinistro che aveva battuto De Gea. "Da attaccante faccio fatica a capire certe decisioni" ha dichiarato Gilardino. Sì, effettivamente il braccio dell’attaccante danese risulta molto vicino al corpo dell’attaccante al momento del tocco, arrivato in seguito al rimpallo con Marì. Una decisione che può far discutere, ma che trova uniformità all’interno della logica arbitrale.

La vera incomprensione circa la decisione della direzione di gara arriva però dieci minuti più tardi, con il tocco di mano di Pongracic su cross di Bonfanti non punito. Larga e innaturale la postura del difensore viola, che con il suo tocco devia il pallone in calcio d’angolo. "L’arbitro ci ha detto che la posizione era naturale e lungo al corpo" ha dichiarato Tourè. Soprattutto nel momento in cui è stato ritenuto falloso il tocco di Meister. Altra argomentazione che fa infuriare la tifoseria è la decisione di non mandare l’arbitro all’on field review.

I tocchi di mano – a poche ore dalla vittoria della nazionale di Pallavolo maschile al mondiale – non si fermano qui in Pisa-Fiorentina. Fazzini, intento a proteggere una rimessa dal fondo in area di rigore, allarga le braccia per tenere a distanza l’avversario e, sul rimbalzo, colpisce il pallone con il braccio, che poi esce. La decisione dell’arbitro? Rimessa dal fondo. Attese domani sera le dichiarazioni di Gianluca Rocchi a DAZN per avere maggiore chiarezza sui fatti.

Lorenzo Vero