La novità. Bianca con inserti oro, ecco la terza maglia. Da lunedì il kit in vendita per tutti i tifosi

La storia, la tradizione e il futuro di un intero popolo racchiusi in una maglia speciale, che debutterà venerdì prossimo in uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano: la terza divisa che il Pisa Sporting Club indosserà nel match contro il Milan rappresenta un autentico pezzo da collezione per tutti i tifosi nerazzurri e gli appassionati. Una divisa interamente bianca, con colletto e inserti dorati che porta sul petto uno stemma – della stessa tonalità – che non può che generare un tuffo al cuore a tutti i sostenitori dello Sporting Club, di qualsiasi età: quello dei ruggenti anni ’80, che ha contraddistinto l’epopea Anconetani. L’impatto sui social della nuova divisa è stato travolgente: una valanga di like e "mi piace", commenti entusiasti e condivisioni. Il portale specializzato Rivista Undici sulla pagina Instagram ha scritto: "La società ha disegnato un kit che ha il sapore della storia. E della Toscana. Il club ha aperto la porta di una nuova dimensione. Ha acceso la memoria collettiva dei suoi tifosi, protetto immagini legate a un passato storico lontano. E ha deciso di omaggiarle durante la stagione del ritorno in Serie A. Per i tifosi è un viaggio nel tempo: passato, presente e futuro si intrecciano".

La società di via Battisti comunica che "il kit sarà disponibile, nelle versioni ‘Match’ (con sponsor e patch della Lega Serie A) e ‘Lifestyle’ (totalmente bianca), sullo store online del Pisa Sporting Club in contemporanea con il fischio d’inizio di Milan-Pisa. Potrete trovarlo anche presso lo Store Ufficiale del Club (Via Oberdan-Borgo Largo) a partire da lunedì 27 ottobre".

M.A.