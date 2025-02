La parola agli esperti. Il pensiero di Piovanelli: "Vero banco di prova». E Pasino aggiunge: "Battaglia fino alla fine»

Due grandi ex nerazzurri commentano la situazione del campionato Cadetto e il momento del Pisa. Lamberto Piovanelli, bomber leggenda del calcio pisano, protagonista di due promozioni in Serie A, chiede ai giocatori di fare molta attenzione per il match di Cesena: "Sarà una partita tosta, è una squadra che ha messo in difficoltà il Pisa in Coppa Italia, sarà una gara da prendere con le molle. Il Pisa può giocare più tranquillo visto il risultato dello Spezia, ha una grande occasione, ma non sarà un match semplice".

In questa fase del campionato Piovanelli invita la squadra prima di tutto a non prenderle: "Il Pisa deve stare attento a non perdere troppe partite, è un elemento importante a questo punto del torneo - prosegue -. Ho fiducia nella squadra, sarà un bel banco di prova con il Cesena e questo è il calendario più importante del campionato. Dopo i romagnoli infatti ci sarà anche la Juve Stabia, con la quale è arrivata una sconfitta e poi il doppio scontro al vertice". Proprio il doppio confronto con Sassuolo e Spezia è definito da Piovanelli "la settimana più importante della stagione, fermo restando che poi resteranno comunque nove partite da giocare - dichiara -. Per chi non tifa Pisa, Spezia e Sassuolo questo è un campionato esaltante, per i pisani invece, passatemi la battuta, è un campionato di sofferenza non per deboli di cuore".

Grande occasione per Meister, chiamato a sostituire Lind. "Fisicamente è al top e sembra davvero un grande giocatore, la fiducia dell’ambiente ce l’ha, dell’allenatore anche, ora sta a lui dimostrare quello che vale", conclude Piovanelli. Anche l’ex giocatore Rubens Pasino, in nerazzurro nel 2005-2006, ha commentato il momento nerazzurro e del campionato Cadetto, analizzando la situazione. Per lui il campionato di Serie B vede tre squadre su tutte: "Sassuolo, Pisa e Spezia stanno viaggiando a un ritmo diverso rispetto alle altre, stanno disputando un torneo a sé". Tuttavia, l’ex centrocampista non ha dubbi su chi sia la formazione più attrezzata: "Ritengo che il Sassuolo sia la squadra più forte del lotto e, nonostante la sconfitta contro lo Spezia, per me resta la principale candidata alla vittoria del campionato".

La corsa per la seconda posizione, però, appare più incerta: "Ci sarà battaglia fino alla fine, Pisa e Spezia sono molto vicine e il margine è davvero ridotto. Ovviamente, avendo vestito la maglia nerazzurra, spero che alla fine sia il Pisa a spuntarla". Infine, Pasino sposta l’attenzione anche sulla lotta per il terzo posto, che sarà deciso attraverso i playoff, se si svolgeranno: "Vedo la Cremonese come la squadra più attrezzata per centrare la promozione, ma attenzione anche al Palermo".

Michele Bufalino