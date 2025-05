La "prima" guida al mercato che sarà. Solbakken e Castellini, voglia di riscatto

23 maggio. Il limbo tra la stagione conclusa e la prossima. Tra le vacanze e i racconti del passato c’è bisogno di iniziare a pensare al calciomercato. Una prima finestra, in via del tutto eccezionale, aprirà dal 1 al 10 giugno, ma vedrà protagoniste le squadre che disputeranno il prossimo mondiale per Club. Insomma, il Pisa dovrebbe assistere da spettatrice (usiamo il condizionale per correttezza). Il direttore sportivo Vaira assieme a quello generale Giovanni Corrado (il tandem resterà, come dichiarato dal presidente) hanno verosimilmente già iniziato a lavorare su alcuni nomi per integrare la rosa. In particolare, Giuseppe Corrado intervenuto a Il Neroazzurro ha manifestato l’intenzione di voler acquistare dei "vecchi marpioni" della categoria, intendendo calciatori con alle spalle già oltre 150-200 partite nella massima serie in carriera. Dall’inizio della prossima settimana presumibilmente vedremo un’accelerata nelle operazioni.

Partiamo dalle certezze verso la rosa 2025/26. Giovanni Bonfanti non farà ritorno in nerazzurro, o meglio, quello pisano, essendo terminato il prestito secco dall’Atalanta. A far ritorno, invece, sarà Nicholas Bonfanti, dopo i sei mesi a Bari, anche se difficilmente lo squalo lo vedremo in rosa per la Serie A. Da capire se la Sampdoria, che al momento non sa che categoria giocherà, deciderà di riscattare il cartellino di Beruatto. Gli altri a far ritorno alla casa madre sono Lisandru Tramoni, Mlakar, Jevsenak, Bassanini, Pavanello, Primasso, Durmush, Dubickas (la Juve Stabia difficilmente lo riscatterà), Vukovic, Guadagno, Sala e Coppola. Questi ultimi due si sono rivelati due titolari inamovibili rispettivamente di Pontedera e Vis Pesaro (per il difensore era arrivata già in inverno un’offerta da 6 milioni dalla Ligue 1) e il Pisa deciderà quindi se dargli una possibilità in ritiro o minutaggio in Serie B. Quindi, i nerazzurri devono pensare a chi riscattare dei propri calciatori: sembra verso l’addio Abildgaard, che dovrebbe fare ritorno al Como. Saranno riscattati invece Solbakken e Castellini, per Meister c’è tempo fino a dicembre, mentre al momento un punto interrogativo su Sernicola e Morutan. Possibili modifiche potrebbero esserci nella gerarchia di portieri dietro a Semper. Il pubblico deve prepararsi quest’estate a poter dire addio ad alcuni dei membri della rosa della promozione. D’altronde, tra rientri e nuovi acquisti sono troppi. Una volta capite le questioni relative ai riscatti, la società farà le proprie scelte. Considerando anche gli ingressi (e i rientri di Esteves e Leris), calciatori che hanno avuto meno spazio in questa stagione potrebbero trovarlo da un’altra parte. Previste cessioni in ogni reparto.