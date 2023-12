LA QUESTIONE STADIO. "Vogliamo riaprire fin da subito l’intera gradinata»

Oltre al centro sportivo a tenere banco è anche la questione stadio, sul cui fronte è intervenuto direttamente il vicesindaco Raffaele Latrofa, con delega ai lavori pubblici ed edilizia sportiva, che aggiorna sullo stato dell’arte, dopo i numerosi problemi legati alla gradinata dell’Arena Garibaldi. Secondo la giunta comunale ora ci sarebbero le condizioni per ampliare ulteriormente la capienza del settore, seppur parzialmente. "Gli uffici comunali hanno predisposto il Piano di monitoraggio sullo stadio e sulle caratteristiche della gradinata, come richiesto dalla commissione di vigilanza - dichiara Raffaele Latrofa -. A questo punto il Comune chiederà nella prossima riunione della commissione stessa di riaprire al pubblico, già per la prossima partita casalinga del Pisa, tutta la gradinata, ad esclusione di quella parte a confine con la curva sud sulla quale continuiamo le valutazioni tecniche. Siamo fiduciosi sull’esito poiché abbiamo adempiuto a tutte le richieste della stessa commissione, grazie anche al grande lavoro fatto dagli uffici, che voglio ringraziare, per il tempo breve nel quale hanno lavorato". Una risposta all’emergenza tempestiva da parte dell’amministrazione e ulteriori lavori verranno ultimati nei prossimi giorni. "Il Comune di Pisa anche in questa situazione – conclude Latrofa – si è fatto trovare pronto di fronte all’emergenza ed ha investito risorse proprie per intervenire rapidamente rispetto al disagio provocato dal maltempo prolungato delle settimane scorse, considerato che sono state acquistate le nuove reti che mancavano e che saranno messe in opera nei prossimi giorni".