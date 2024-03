"La rinascita di Loria: portiere protagonista nella vittoria contro la Ternana"

Grande, grandissimo protagonista della vittoria contro la Ternana è stato Loria. Il portiere, dopo aver conquistato la titolarità, è rimasto imbattuto nelle ultime due partite. Una conquista di reparto, come voluto rimarcare dallo stesso giocatore: "Ci tenevo a sottolineare la partita di tutta la squadra. La nostra fase difensiva è importante, parte dall’attacco, poi i difensori mi danno una grande mano. Prestazione solida. Poi, il gol è una grande soddisfazione, soprattutto per quanto abbiamo passato". Aquilani gli ha dato le chiavi della porta, e lui ne è diventato proprietario. Nessuna scoria con Nicolas: "Siamo in tre nel gruppo dei portieri, siamo amici. Ci vogliamo bene. Io mi sono sempre allenato bene per farmi trovare pronto quando chiamato in causa". La gioia è tanta, anche come dimostrato dal tono di voce. "Le critiche fanno parte del calcio. Abbiamo sempre lavorato bene. Noi dobbiamo seguire la nostra strada".

L.V.