La risposta di Pisa è all’Arena. In Curva più posti e già tutti esauriti

Riavvolgiamo il nastro e torniamo al tardo pomeriggio di domenica: il pullman nerazzurro fa manovra per entrare nel parcheggio interno della tribuna coperta dell’Arena. I volti a bordo del mezzo societario sono comprensibilmente lunghi, perché la consapevolezza di aver incassato una sconfitta immeritata è grande. Ad accogliere Inzaghi e i suoi ragazzi però ci sono diverse centinaia di tifosi, raccolti attorno ai suoi beniamini, pronti a sostenerli e regalare loro quel sostegno necessario per rialzarsi e riprendere immediatamente la marcia verso il grande obiettivo. Perché alle nostre latitudini lo sappiamo bene come funziona: "Il vecchio cuore nerazzurro batte ancora, la lotta comincia ora".

È l’opinione più diffusa sui social dopo la sconfitta del "Picco": al netto degli errori commessi nell’area avversaria e di fronte alla porta difesa da Semper, i nerazzurri hanno dimostrato di saper proporre una manovra efficace e costruire nitide occasioni da gol. C’è chi si straccia le vesti per aver perso uno scontro diretto e chi invece si focalizza sul vantaggio mantenuto sullo Spezia nonostante le due sconfitte consecutive. Tutti i sostenitori nerazzurri sono comunque concordi su un tema: la vittoria contro il Mantova, nella sfida di sabato 15 marzo sul prato dell’Arena, è indispensabile. E quindi contestualmente è partito anche il tam tam per radunare sugli spalti quanti più cuori nerazzurri possibile: la squadra ha bisogno della sua gente.

Per l’occasione debutteranno anche le nuove tribunette installate nell’anello inferiore della Curva Nord: se arriverà il via libera dalle autorità competenti, il tifo pisano potrà contare su 375 posti in più nel settore più caldo. La prevendita è iniziata ieri pomeriggio con le consuete modalità: online sul sito di Ticketone (in questo caso non sono acquistabili biglietti ridotti) e nei punti vendita distribuiti sul territorio, che sono il Pisa Store (Borgo Stretto), Solo Pisa (via Piave) e Tifo Pisa (Fornacette). È attiva anche la funzionalità Ticketag, che consente agli abbonati di mettere in vendita il proprio posto nel caso in cui non possano recarsi allo stadio.

I prezzi mantengono le riduzioni viste nelle ultime gare casalinghe: la Curva Nord attualmente risulta esaurita (ma il consiglio è di consultare la pagina Ticketag); la gradinata va dai 26,5 euro del settore laterale ai 32 del "Premium"; in tribuna i biglietti sono in vendita a 50 euro (inferiore) e 75 euro (superiore). La società ha attivato anche la promozione "Under 14": 500 biglietti gratuiti per i nati dopo il 1° gennaio 2010 che possono essere riscattati da un genitore o parente fino al quarto grado, munito di titolo d’ingresso.

M.A.