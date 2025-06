La rosa. Settimana calda per gli acquisti. Tessmann resta uno obiettivo

Potrebbe essere una settimana ricca di colpi di scena e di novità per quanto riguarda il mercato. L’apertura ufficiale della finestra estiva sarà domani, ma sono già tantissime le trattative concluse (tre per la precisione, e quelle avviate). Partiamo dalle suggestioni che più stimolano il palato dei tifosi, ossia gli attaccanti. Fermo restando il discorso Simeone, per il quale il Pisa già da tempo ha tramutato la mera suggestione in un interesse, ma che vede la concorrenza di squadre storiche come il Genoa (che portò l’attaccante in Italia) e del Siviglia, dove ritroverebbe Almeyda. Non trovano al momento conferme le voci relative all’interesse per Pinamonti, che è tornato al Sassuolo dopo che proprio il Genoa ha deciso di non esercitare il riscatto, fissato a 14 milioni. Infatti, risulta al momento troppo elevato il prezzo sia del cartellino che dell’ingaggio dell’attaccante classe 1999. Sempre per quanto riguarda il Sassuolo, i neroverdi sfidano il Pisa, così come la Cremonese, nella corsa per Julian Vignolo, attaccante o esterno argentino classe 2006 del Racing Cordoba, che al momento in seconda serie argentina ha segnato quattro reti in diciotto partite. Passando al discorso relativo ai centrocampisti, Tanner Tessmann (nella foto) resta uno degli obiettivi principali del reparto. Il centrocampista statunitense potrebbe lasciare il Lione dopo la retrocessione del club francese in seconda serie. Potrebbe arrivare la risoluzione di contratto. Novità previste anche per quanto riguarda la difesa. Alberto Gilardino, assieme alla dirigenza avrebbe già valutato l’interezza della rosa per poi stipulare quali i profili sui quali puntare e quali invece quelli destinati a partire. Questi ultimi non prenderanno parte al ritiro di Morgex, aggregandosi invece alla Primavera a Casciana Terme, come accadde l’anno scorso a Di Quinzio, Torregrossa e Hermannsson. Si prospetta quindi una settimana ricca di impegni sul mercato per quanto riguarda la società nerazzurra

Lorenzo Vero