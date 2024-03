La "sciarpata" e il corteo

Alle 14 in punto di sabato c’è un gran numero di persone che, in maniera silenziosa, davanti all’AC Hotel a Cisanello, si sono ritrovate. È la risposta della tifoseria al comunicato della Curva Nord che venerdì avevano annunciato una "motorinata" per accompagnare il Pisa dall’hotel all’Arena Garibaldi. Nessun coro, nessun’attesa dei giocatori all’uscita, nessun messaggio. Fino alla messa in moto del pullman. A quel punto, una corsa al motorino, per poi disporsi in due file, srotolando ciascuno i propri vessilli: dalle bandiere più grandi alla semplice sciarpa, passando per cappellini, magliette… ogni mezzo portava con sé qualcosa di nerazzurro.

Una manciata di motorini davanti al cordoglio nerazzurro, a dettare la via, quindi qualcuno ai lati e infine la lunga, lunghissima scia dietro. A cantare sono i clacson, suonati con continuità, che hanno sfilato quindi, in maniera suggestiva sui lungarni, fino allo stadio. Accompagnando letteralmente la squadra. "Che bello, c’erano tutti, uomini, ragazzi, donne bambini. Mi immagino cosa sarebbe potuto essere lo stadio se fossero entrati… Li ringraziamo".

Così Aquilani ha dimostrato il riconoscimento verso il proprio pubblico al termine della partita. E anche i presenti sembrano aver captato i messaggi lanciati sia da lui che soprattutto da Corrado. Spariti i fischi, soprattutto quelli iniziali ai passaggi all’indietro, è stato possibile riscontrare solo qualche flebile mugugno a metà secondo tempo. L’inizio della partita è stato accompagnato da una sciarpata lungo tutta la gradinata, che si è ripetuta al momento del triplice fischio, dopo aver schiarito da pochi minuti le gole da quell’urlo, a lungo trattenuto nel corso della stagione, per il gol di Moreo. La scintilla all’Arena sembra finalmente essere scattata in questa stagione. In quella che – al netto di sorprese – è stata l’ultima partita nella quale la Curva Nord non è entrata. Oltre ai ringraziamenti, Aquilani ha tenuto a evidenziare un concetto ai tifosi: "Devono essere orgogliosi, perché hanno dei ragazzi che vanno in campo che onorano al meglio questa maglia".

Lorenzo Vero