La situazione. Finalmente torna Tramoni: talento recuperato. E Inzaghi avrà anche Touré e Marin in più

In uno dei momenti più delicati della stagione, il Pisa vede la sua luce. Cioè, torna a vedere Tramoni. Dopo quattro partite, un mese di assenza, il trequartista torna ad allenarsi a pieno ritmo con il gruppo, e domenica sarà tra i protagonisti della sfida al Cesena. Lo aveva dichiarato lo stesso Filippo Inzaghi alla vigilia della sfida con il Cittadella che l’obiettivo era portare l’italo-francese al meglio per la sfida del "Manuzzi", in programma domenica. Un altro turno di campionato, l’ennesimo, dove l’allenatore e il suo staff devono fare i conti con le assenze. Inzaghi, infatti, a partire dall’infortunio di Esteves ad agosto, ha dovuto fare i conti con assenze importanti. Per la prossima sfida non ci saranno Lind e Rus, entrambi squalificati. Il primo per l’espulsione rimediata contro il Cittadella dopo aver reagito la provocazione a Pandolfi, il secondo perché, essendo diffidato, è stato ammonito. Per due che indisponibili, ce ne sono però tre che rientrano.

Oltre al già citato Tramoni, torneranno a disposizione Marin, Touré, dopo aver scontato a squalifica. Questi due dovrebbero prendere senza troppi dubbi il loro posto dal primo minuto, il primo in mezzo al campo e il secondo sulla corsia di destra, anche se Sernicola è stato tra i migliori in campo nell’ultimo turno. Chissà, magari verrà dato un turno di riposo ad Angori, oppure Inzaghi ci sorprenderà un’altra volta. E Tramoni? Partirà dall’inizio? Oggi il giocatore tornerà a lavorare totalmente in gruppo. Per quanto riguarda il minutaggio, oltre alla sua condizione è da capire eventualmente chi sacrificare: Moreo sarà senza dubbio presente. Morutan è reduce da settanta minuti – i primi stagionali – di buona fattura, ma anche Arena è pronto a dire la sua.

Ma attenzione anche a Marin: il centrocampista è diffidato. Meglio saltare la prossima partita, contro la Juve Stabia, o rischiare di perderlo per una delle due partite contro Sassuolo e Spezia?

