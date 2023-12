La situazione in classifica. Zona playout, distanza ridotta

Terminata la sedicesima giornata di campionato, guardare e dare rilevanza alla classifica è doveroso. E al momento, questa non sorride al Pisa. A tre gare rimaste al termine del girone d’andata, sono solamente 18 i punti collezionati dalla formazione di Aquilani, attualmente al tredicesimo posto, per una media di 1,125 punti a partita. Troppo poco, considerando le aspettative iniziali e considerando il distacco rispetto all’ottavo posto, l’ultimo valido per la zona playoff, attualmente occupato dal Palermo, distante sette lunghezze.

In questa giornata, i nerazzurri hanno visto il Bari, complice la vittoria con il Sudtirol (decisa anche dal gol di Sibilli) allungare a quota 21, e sono stati dalla Sampdoria, che ha vinto per 2-0 contro il Lecco. Non solo: il divario con i bassifondi della graduatoria si è ridotto, grazie alla vittoria della Ternana (ancora in zona playout) contro la FeralpiSalò, e dello Spezia, che rimane in zona retrocessione ma sale a quota tredici grazie ai primi tre punti conquistati nell’era D’Angelo contro un Ascoli penultimo e sempre più in crisi. Insomma, dietro non si fermano, e il Pisa farebbe bene a iniziare seriamente a guardarsi le spalle che il vantaggio è sempre più risicato.

È giusto che la classifica inizi a preoccupare, considerando anche il prossimo impegno, senza Canestrelli (squalificato), al Barbera contro il Palermo, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro il Parma di Pecchia, che conquista la vetta solitaria della classifica staccando di un punto il Venezia di Vanoli, sconfitto allo Zini dalla Cremonese, che torna alla vittoria (1-0) dopo il pareggio all’Arena Garibaldi. Gli uomini di Stroppa salgono a 29 punti, uno in meno rispetto al Catanzaro e due rispetto al Como di Fabregas, terzo in solitaria dopo la vittoria per 2-1 nel match di alta classifica contro il Modena. Non si ferma il Cittadella, che consolida la posizione in zona playoff avendo battuto per 2-0 un Cosenza in crisi. Adesso, con le zone alte che si allontanano, e quelle di fondo che si avvicinano, il Pisa è chiamato a dare una risposta importante, per evitare di voltare il campionato in zone pericolose.

Lorenzo Vero