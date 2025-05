La stagione. Lenergy Pisa Beach Soccer, i numeri ufficiali. Intanto Casapieri è fra i primi portieri del mondo

La stagione 2025 è alle porte e il Lenergy Pisa Beach Soccer, realtà di enorme successo ormai consolidatasi ai vertici anche del movimento europeo, presenta la numerazione ufficiale dei tesserati che affronteranno il campionato di Serie A e l’Euro Winners Cup (la Champions League della sabbia): 1 Tommaso Bernardeschi; 4 Tommaso Fazzini; 6 Luca Bertacca; 7 Edson Hulk; 8 Simone Marinai; 9 Luca Barsotti; 10 Noel Ott; 11 Marcello Percia Montani; 20 Datinha; 21 Luca Remedi; 22 Leandro Casapieri; 28 Samuel Martino (Euro Winners Cup); 29 Stefano Marinai. Il "portierone" nerazzurro e della nazionale Leandro Casapieri, dopo la vittoria del Beach Soccer Stars 2023 come miglior portiere al mondo, si è confermato nella top 10 dei migliori estremi difensori di beach soccer nella classifica dei finalisti nel Beach Soccer Stars 2024, piazzandosi al quarto posto nella short list stilata dal Beach Soccer Worldwide. In attesa della partenza dei tornei ufficiali (la prima tappa della Poule Scudetto è in programma ad Alghero dal 30 maggio al 2 giugno), sabato 24 maggio Tommaso Fazzini – fresco innesto nel roster nerazzurro – è stato chiamato al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per una giornata speciale. Come lo scorso anno, la beach arena del litorale pisano ha ospitato la Finale Nazionale della DCPS: la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. A coinvolgere i ragazzi protagonisti sono stati gli azzurri e le azzurre della nazionale italiana di beach soccer, fra cui il giocatore del Lenergy Pisa BS Fazzini, che insieme ai compagni e alle compagne ha dato una dimostrazione della disciplina tra gli applausi e l’entusiasmo contagioso del pubblico.