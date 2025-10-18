La voce della Curva "Qui non si arrende nessuno"

"Non siamo in Serie A per fare le gite in giro per l’Italia. Siamo in Serie A per portare in alto la città e l’Arena Garibaldi Romeo Anconetani deve tremare alle fondamenta, quando gioca il Pisa. Per rispetto di tutto quello che è stato e per il futuro di questi colori. Qui non si arrende nessuno". L’appello lanciato dai gruppi organizzati della Curva Nord "Maurizio Alberti" rappresenta una chiamata a raccolta per il resto della tifoseria pisana. Gli ultras nerazzurri "suonano la sveglia" con l’intento di trascinarsi dietro un’intera provincia: "La Serie A l’abbiamo sognata, sudata e conquistata. Ma in quel fantastico pomeriggio di Bari non abbiamo guadagnato automaticamente il posto a tavola, né ‘siamo tornati là dove meritiamo di stare’, perché la storia del Pisa non dice questo: prima della stagione 2025-26 abbiamo masticato la categoria per sette volte (in 116 anni di storia), salvandosi in due occasioni soltanto e retrocedendo, quindi, cinque volte su sette tentativi".

"Quel giorno a Bari abbiamo guadagnato la possibilità di lottare per rimanere in Serie A. La possibilità di provarci. Che è già una cosa immensa se si pensa a chi tra noi non ha mai avuto questa possibilità e a chi non è vissuto abbastanza per averla o riaverla. Per riuscire in questa impresa, tutte le componenti devono remare dalla stessa parte: società e squadra devono lavorare con serenità e dare tutto in campo, la tifoseria deve trasmettere entusiasmo e dare tutto sugli spalti, in termini di appoggio e di tifo e, sì, anche di pazienza, quando le cose non girano per il verso giusto". Gli ultras proseguono: "Chi ha seguito il Pisa in questi ultimi 34 anni ha conosciuto più delusioni che gioie, ha visto i campetti, ha perso con squadre che si faceva fatica a collocare geograficamente, ha vissuto sulla pelle i fallimenti, le retrocessioni, le prese in giro di tutta la Toscana e mezza Italia. Ma ha maturato la capacità di resistere alle delusioni, di rialzarsi dopo le cadute, di dare prima ancora di ricevere, non solo per fiducia ma per passione e amore incondizionato".

"E allora la gente di Pisa – concludono – non può aver paura di lottare, non può tirare indietro la gamba. Noi la gamba l’abbiamo sempre messa, a volte a mezza altezza, e per questo diamo appuntamento contro il Verona per spingere la squadra 90 minuti qualsiasi cosa accada, e così sempre, partita dopo partita, senza cedimenti, come è sempre stato".

