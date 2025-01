La XXI giornata. Domenica di spettacolo in campo. Sfide delicate e tra le prime

La ventunesima giornata del campionato di Serie B si prospetta come un appuntamento cruciale per molte squadre, e il Pisa scenderà in campo lunedì sera al termine di un turno che potrebbe delineare con maggiore chiarezza le ambizioni di classifica delle rivali. La squadra nerazzurra, attualmente seconda in classifica con 43 punti, affronterà la Carrarese nel posticipo delle 20.30 all’Arena. Sarà una sfida delicata: i gialloblù hanno già avuto la meglio all’andata e potrebbero diventare una delle poche squadre in grado di vincere entrambe le sfide stagionali contro il Pisa. Ma gli uomini di Inzaghi, forti di un ruolino di marcia casalingo impeccabile, hanno l’occasione di rispondere presente. Il turno si apre domenica all’ora di pranzo con Salernitana-Sassuolo, una sfida che interessa da vicino i pisani. Il Sassuolo guida la classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri e farà visita a una Salernitana rinnovata e determinata a rilanciarsi. Tra i granata, fari puntati sui neoacquisti Cerri e Raimondo, che potrebbero fare il loro esordio. Una vittoria del Sassuolo aumenterebbe la pressione sul Pisa, viceversa riaprirebbe ulteriormente la corsa al primo posto. Alle 15, lo Spezia ospita la Juve Stabia in una sfida che promette spettacolo. I liguri, guidati dall’ex allenatore del Pisa Luca D’Angelo, cercano di invertire il trend negativo delle ultime settimane, ma dovranno vedersela con una squadra campana che occupa la quinta posizione e non vuole arrestare la sua sorprendente cavalcata. Sempre alle 15, la Cremonese è attesa da una difficile trasferta a Frosinone. La squadra lombarda, quarta in classifica, punta a consolidare la propria posizione playoff contro un avversario ostico, che in casa ha già fatto vittime illustri. Palermo-Modena è un altro match interessante del pomeriggio: i rosanero cercano riscatto dopo un periodo opaco, mentre i gialloblù vogliono confermare i segnali di ripresa. Entrambe le squadre ambiscono a rientrare nella zona playoff e una vittoria potrebbe rappresentare uno spartiacque. Contemporaneamente, a Reggio Emilia, la Reggiana sfida il Bari in una gara dall’esito imprevedibile: le due formazioni hanno già dato vita a confronti equilibrati in questa stagione e la sfida si preannuncia aperta a qualsiasi risultato. In Alto Adige, il Sudtirol ospita il Catanzaro in una partita tra squadre che stanno cercando di stabilizzarsi nella categoria. I biancorossi non hanno mai vinto contro i calabresi in Serie B, ma vogliono interrompere questo trend negativo. Anche Cesena-Cittadella delle 17:15 offre spunti interessanti: i romagnoli vogliono bissare il successo dell’andata e mantenere vive le speranze di inserirsi nella corsa playoff, mentre i veneti cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. Il posticipo domenicale delle 19:30 vede il Brescia affrontare la Sampdoria al Rigamonti con i blucerchiati che vogliono sfruttare l’entusiasmo portato dai nuovi innesti di mercato. Infine, tutti gli occhi saranno puntati sul match del Pisa.

Michele Bufalino