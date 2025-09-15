L’allenatore dell’Udinese: Kosta Runjaić. "Il Pisa? Mi è piaciuto. Una buona squadra»

Calma e sangue freddo. Non commettiamo l’errore di gettare anche il bambino assieme all’acqua sporca, ce lo ha fatto capire chiaramente Kosta Runjaic nel post partita. Il tecnico tedesco croato dell’Udinese non ha attinto alla piaggeria quando è stato chiamato a esprimersi sulla prestazione offerta dal Pisa: "Il Pisa è un’ottima squadra, che dalla scorsa stagione ha portato in Serie A l’organizzazione, l’entusiasmo e anche un discreto talento in alcuni giocatori. Ci hanno tenuto testa e sono riusciti a metterci in difficoltà per buona parte della partita".

Nonostante la seconda vittoria consecutiva e un ruolino di marcia che lascia i friulani ancora imbattuti dopo tre turni di campionato, Runjaic sottolinea: "Giocare all’Arena Garibaldi non è semplice. Il Pisa è abituato a vincere molte gare su questo campo, nella scorsa stagione è stato semplicemente travolgente di fronte ai suoi tifosi, che riescono a spingere la squadra con intensità e grande passione". "Lo abbiamo provato anche oggi (ieri, ndr) sulla nostra pelle – ha aggiunto il tecnico dell’Udinese -. Nella prima mezz’ora abbiamo imposto il nostro ritmo alla partita, proponendo molte delle giocate provate durante la settimana. Poi nel finale della prima frazione ci siamo abbassati e abbiamo ridato fiducia ed entusiasmo al Pisa". Runjaic ha proseguito così l’analisi della partita: "Nel secondo tempo il Pisa è stato molto bravo. Ha sfruttato molte delle sue qualità: la pressione uomo su uomo, la fisicità, la ricerca della verticalità, il movimento rapido del pallone da un fronte all’altro del campo. Sono tutte peculiarità che mi fanno pensare che sia una squadra interessante, che può tranquillamente dire la sua nel campionato di Serie A". Il tecnico tedesco croato ha concluso: "La squadra di mister Gilardino ha confermato tutte le buone cose fatte vedere contro Atalanta e Roma. Mettono un impegno encomiabile, giocano con umiltà e agonismo. Sono convinto che da qui alla fine della stagione in pochi troveranno terreno facile all’Arena Garibaldi: per vincere abbiamo dovuto sudare le proverbiali sette camicie".

M.A.