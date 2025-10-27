L’analisi. Albiol, l’esperienza al comando. Lo strano duello con Caracciolo

PISAIl triplice impegno settimanale porta alla necessità, da parte di mister Gilardino, di dover attingere alla totalità della propria rosa. E già dalla sfida col Verona l’allenatore ha iniziato a contare pienamente su Raul Albiol. Da un punto di vista tecnico lo spagnolo non si discute, l’interrogativo riguardava la sua condizione fisica, dato che l’ultima presenza col Villarreal risaliva al dicembre del 2024. I novanta minuti all’Arena hanno dimostrato che da quel punto di vista il giocatore è ormai totalmente ristabilito. Così, sfruttando anche la sua esperienza, Gilardino ha voluto confermarlo anche alla Scala del calcio contro il Milan.

Un inserimento in campo, il suo, che ha portato alla traslazione di Caracciolo sul centro-destra (o sinistra, come nel primo tempo a San Siro). Questo perché, in questo avvio di campionato, il capitano è semplicemente insostituibile. Certo è che, in quella posizione, il difensore non può garantire, per caratteristiche, la spinta offensiva e la velocità di manovra di altri compagni. Probabilmente, ciò è stato analizzato anche da Gilardino (a meno che non vi siano sviluppate problematiche fisiche), che ha deciso di sostituire Albiol dopo quarantacinque minuti nei quali si è occupato principalmente di marcare – con buoni risultati – Santiago Gimenez.

Con il ritorno di Caracciolo al centro e l’inserimento di Calabresi sulla destra, ma grazie anche e soprattutto all’altro cambio, con Cuadrado subentrato a Giovanni Bonfanti, il Pisa ha cambiato inerzia nella ripresa, ha assunto responsabilità e aumentato la percentuale di possesso, soprattutto in apertura. Al momento, quindi, seppur i centotrentacinque minuti giocati da Albiol siano stati di ottima fattura, la co-presenza con Caracciolo appare non negativa, ma forzata. Per rendere maggiormente organici i movimenti della retroguardia, così, la situazione migliore prevede uno dei due al centro, con ai fianchi dei "braccetti" di mestiere, come possono essere Calabresi, Bonfanti, Denoon e Canestrelli. Menzione di merito del numero 5, tra i migliori contro il Milan, sia a destra che a sinistra.

Lorenzo Vero