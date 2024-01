L’analisi. Bonfanti e i punti dalla panchina

La visione del bicchiere mezzo pieno, in una situazione ricca di ostacoli e intoppi di percorso quale quella in cui si trova il Pisa da inizio stagione, è un esercizio molto importante per tenere allenati l’ottimismo e la fiducia verso un futuro prossimo che tutti ci auguriamo sia foriero di notizie e risultati positivi. Il pareggio conquistato contro la Reggiana sabato scorso può essere etichettato come "Partita da bicchiere mezzo pieno". Il dato principale dal quale avviare il nostro ragionamento è quello relativo all’impatto delle risorse impiegate dalla panchina: per la prima volta dall’avvio del campionato, lo Sporting Club è riuscito a conquistare punti grazie a calciatori che sono stati gettati nella mischia a gara in corso. L’assist di Ernesto Torregrossa e il morso dello "squalo" Nicholas Bonfanti sono fruttati il punto che ha allungato a tre la striscia di partite consecutive senza sconfitte per la formazione guidata da Alberto Aquilani.

Oltre a questi due calciatori, c’è da sottolineare anche l’ottimo impatto avuto da Alessandro Arena, Arturo Calabresi e Marco D’Alessandro: altri tre elementi che sono riusciti a imprimere un’accelerata ai battiti della squadra sul rettangolo verde, dando un contributo decisivo per il risultato finale. Prima della gara di sabato, il Pisa era riuscito a trovare una gioia dalla panchina soltanto nella sfida col Cosenza del 30 settembre: in quell’occasione Tano Masucci fece esplodere l’Arena a tempo quasi scaduto per la rete dell’illusorio 1-1, prima che a recupero scaduto i calabresi gelassero tutti con il gol vittoria siglato da Mazzocchi. Contro il Como, invece, il pareggio finale (1-1) fu siglato da un calciatore titolare: al gol in apertura segnato da Patrick Cutrone rispose in avvio di secondo tempo Mattia Valoti. Un altro aspetto positivo è che per la prima volta in questo torneo i nerazzurri sono riusciti a recuperare un doppio svantaggio con un esito positivo: prima di sabato, l’altra occasione in cui Marin e compagni erano riusciti a recuperare due reti è la trasferta di Palermo del 16 dicembre. Quel pomeriggio però la gara terminò con una sconfitta a causa del 3-2 siglato dai padroni di casa nel finale del match. Anche contro il Parma, il Cosenza, il Lecco e il Venezia i nerazzurri sono andati sotto nel punteggio ma non sono riusciti a conquistare punti.

M.A.