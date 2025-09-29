L’analisi del tecnico Gilardino: "Aebischer? Problemi all’adduttore. Mi auguro non sia grave». "Episodi dubbi. Ma tanto orgoglio»

"Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi per la prestazione, l’atteggiamento e l’attitudine avuti all’interno della partita". Alberto Gilardino in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina è consapevole della bontà della prova della propria squadra, e anche che un punto solo è un bottino misero per quanto mostrato in campo: "C’è rammarico, è naturale, per non aver portato a casa i tre punti. Ma guardiamo avanti: adesso abbiamo l’energia e la motivazione giusta per una gara importante a Bologna".

Zero gol segnati, ma il Pisa offensivamente ha prodotto tantissimo: "Abbiamo creato tanto, colpendo una traversa, un palo e una rete annullata. Ma siamo stati perfetti in fase difensiva, molto bravi sulle seconde palle e in mezzo al campo". Certo, a far discutere è l’episodio del tocco di mano di Pongracic non ritenuto valevole di calcio di rigore dall’arbitro oltre, ovviamente, all’annullamento del gol di Meister. Gilardino questa volta vuole mettere maggiormente il fatto sotto le luci: "Ci sono stati episodi dubbi. Meister il gol deve sentirlo suo: faccio fatica, da ex attaccante, a concepire questo tipo di situazioni. C’è un episodio molto, molto, molto discutibile sul cross di Bonfanti. Ma dobbiamo pensare al campo, al gioco".

Rammarico, ma si guarda avanti: "Negli spogliatoi ai ragazzi ho fatto solo i complimenti, non ho detto nulla: manca solo una vittoria. La squadra ha reso orgogliosi tifosi dopo una prova del genere". Preoccupazioni circa le condizioni di Aebischer, costretto al cambio dopo pochi minuti della ripresa: "Ha avuto un problema all’adduttore, ci auguriamo che non possa essere nulla di grave, farà gli esami strumentali nei prossimi giorni".

Un peccato anche e soprattutto riguardo la grande gara del reparto mediano: "I tre nel mezzo hanno fatto un lavoro sporco, di corsa e di qualità. Akinsanmiro è stato un trattore". Si muove la classifica, una grande performance in una sfida complessa: "Sono felicissimo, la maturazione prevede anche questo tipo di step, abbiamo percentuali di crescita. Ci mancano i tre punti e li desideriamo, ma contento e soddisfatto della prova".

Lorenzo Vero