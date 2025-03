L’analisi del tecnico Inzaghi. "Abbiamo sentito il carico emotivo»

Un tempo meno brillante (il primo), ma nel complesso una partita di livello. Così l’allenatore del Pisa Filippo Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi, sottolineando il buon secondo tempo, contrapposto alla prima parte di gara e l’atteggiamento della squadra. "Sono molto orgoglioso della mia squadra - ha detto il tecnico -. Non abbiamo disputato il primo tempo che volevamo, troppo timorosi rispetto al solito, ma nella ripresa abbiamo fatto il massimo. Abbiamo avuto tre occasioni nitide davanti alla porta con Tramoni, Lind e Meister, oltre al tiro di Tramoni sullo 0-0. Un grandissimo secondo tempo: ripartiamo da qui, dobbiamo aggredire e andare in avanti, non essere attendisti, questo è il Pisa che voglio". Inzaghi ha poi evidenziato il peso dell’inesperienza di alcuni giovani giocatori e l’importanza di mantenere la mentalità giusta: "Probabilmente i tanti giovani che abbiamo hanno sentito un po’ il carico della sfida, anche se in realtà abbiamo sofferto poco. Purtroppo, abbiamo regalato il primo tempo. Nel secondo, invece, non abbiamo mai subito ripartenze, nonostante giocassimo contro giocatori fortissimi, tra cui Berardi". L’allenatore nerazzurro ha riconosciuto i meriti del Sassuolo: "Non sempre capita di avere tante occasioni clamorose e non segnare - ha proseguito Inzaghi -. Merito al Sassuolo che ha vinto, ma questi ragazzi devono giocare liberi mentalmente, nessuno ci ha regalato nulla. Giocare su un campo così complicato contro una squadra fuori categoria deve darci grande carica". Parlando dei singoli, Inzaghi ha elogiato alcuni giocatori: "Sernicola ha fatto una grande partita, ha preso il posto di un Touré che ha tirato la carretta tutto l’anno. Siamo contenti di avere un giocatore fresco che ci può dare tanto. Morutan ci ha dato quel qualcosa in più nel secondo tempo e nel complesso sono molto soddisfatto dei cambi". Non poteva mancare un pensiero ai tifosi, accorsi numerosi a sostenere la squadra: "Ci dispiace per la nostra gente, la stessa che ha cantato ‘Vi vogliamo così’. Oggi abbiamo mosso 7.000 tifosi e sentirli cantare in quel modo significa che hanno apprezzato il nostro impegno". Domenica però c’è un altro big match con lo Spezia. "Non sarà una partita decisiva perché ci saranno altre nove gare e 27 punti in palio" ha concluso Inzaghi.

Michele Bufalino