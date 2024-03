L’analisi di Aquilani e il curioso aneddoto. "Moreo era cotto. Doveva uscire...»

Orgoglioso dei propri ragazzi, soprattutto per una vittoria figlia anche di un episodio. Aquilani svela infatti il retroscena che ha portato al gol di Moreo: "Il calcio è così, a volte ti regala cose che sembrano assurde - dichiara Aquilani -. Moreo era cotto, aveva dato tutto, doveva uscire e gli ho chiesto di aspettare. Sarebbe dovuto entrare Mlakar, ma ho cercato di tenere Moreo ancora un po’ e ci ha fatto gol". A quel punto Aquilani ha deciso di lasciarlo in campo: "Non ho voluto farlo uscire neanche dopo a quel punto e sapevo che negli ultimi minuti poteva essere utile - prosegue l’allenatore del Pisa -. Vi posso assicurare che, per un allenatore, avere un giocatore così è importante. Si merita questo gol per il lavoro che fa. Gli ho detto di non pensare che fosse sabato, perché in allenamento dimostra sempre tante qualità".

Aquilani entra nello specifico della vittoria conquistata: "Oggi abbiamo giocato peggio e abbiamo vinto, bisogna dar valore ai punti e alle vittorie - dice soddisfatto il tecnico del Pisa -. Il calcio è così, adesso guardiamo in alto, in 6 giorni è cambiato il mondo". Aquilani poi rivela una statistica: "Abbiamo 6 punti in più rispetto al girone di andata - continua l’allenatore nerazzurro -. Siamo felici per questa statistica e andiamo a Como con entusiasmo, con il vento in poppa. Ce la giochiamo anche più liberi mentalmente". Una vittoria contro i cattivi pensieri per il Pisa: "Momenti brutti ne abbiamo passati tanti - confessa Aquilani -, ma fa parte del gioco. Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Per farvi un esempio, avevo anche visto dei "mostri" quando è stato ammonito Marin. Questa volta però è andato tutto bene".

L’allenatore del Pisa ringrazia anche i tifosi: "Il corteo è stato bellissimo, c’erano adulti, donne e bambini. Lo stadio quando le cose non vanno bene è normale che fischi, ma ringrazio i tifosi per aver risposto presente all’appello. Possono essere orgogliosi della prestazione e del carattere dei ragazzi. Sono felice soprattutto per loro, hanno sofferto come noi". Le ultime parole di Aquilani infine sono per i suoi ex pupilli della Ternana: "Li ho presi in età di maturazione, ho un gran rapporto con loro - conclude l’allenatore -. Abbiamo creato qualcosa di bello e sono contento di vederli giocare. Hanno un futuro roseo dalla loro parte".

Michele Bufalino