L’analisi di Gilardino: "C’è amarezza per il risultato». "Episodi a favore dei partenopei»

"Sono orgoglioso dei ragazzi per quanto messo in campo nei novantasei minuti". Così Alberto Gilardino ha commentato la partita del "Maradona" ai microfoni di Sky Sport. "La volontà era di venire a Napoli e giocare così, sono state eseguite le richieste fatte prima della gara in maniera eccellente". A decidere la gara, quindi, sono stati dei dettagli, come spesso accade in Serie A: "Gli episodi sono stati a favore del Napoli, ma riguardo alla partita abbiamo avuto tre, quattro situazioni importanti in cui avremmo potuto fare gol. Non è da tutti venire qui e mettere in campo una prestazione del genere". L’allenatore del Pisa ha voluto evidenziare l’aspetto tattico: "Abbiamo mantenuto equilibrio tra i reparti. Certo, dovrò rivedere con i ragazzi le immagini per migliorare".

Nonostante quanto di buono visto, alla fine però è arrivata una nuova sconfitta, la terza di fila: "C’è amarezza per il risultato, quello sì. Giocando così bene, come nelle ultime due gare casalinghe contro la Roma e l’Udinese, non siamo riusciti a portare a casa dei punti. Ma c’è la consapevolezza – quindi ribadisce – sono orgoglioso di questi ragazzi". Proprio gli episodi, come il rigore non assegnato a Leris nel primo tempo, dove è stato punito il tocco precedente con la mano di appoggio, hanno fatto discutere. L’allenatore ha però sviato: "Non mi piace parlare di questo, voglio farlo dell’energia positiva: se manterremo questo atteggiamento presto arriveranno risultati positivi".

Nel prossimo turno, quindi, dopo la sfida di Coppa Italia contro il Torino, domenica è in programma il derby con la Fiorentina. Una partita speciale per Alberto Gilardino, che ha vestito viola da calciatore: "Adesso pensiamo a giovedì, una gara che ci permetterà di far giocare chi lo ha fatto meno in questo periodo. Ho un gruppo di ragazzi reduci da un lungo periodo senza giocare...". Poi l’allenatore aggiunge sul derby: "È il derby, ma lo prepareremo come le altre partite. Dobbiamo mantenere questo DNA, dobbiamo voler riproporre questo tipo di performance. Se lo faremo sono convinto che i risultati arriveranno".

Lorenzo Vero