L’analisi di Gilardino: "Siamo una neopromossa e dobbiamo fare punti. Cerchiamo con tutte le forze la vittoria». "Siamo stati bravi. Abbiamo creato tanto»

Terzo pareggio consecutivo per il Pisa. Al termine della partita, Gilardino, ai microfoni di DAZN, ha commentato la partita. Parole di elogio per i propri ragazzi: "Devo fare i complimenti alla squadra, ai ragazzi per la strategia, per l’ordine che abbiamo mantenuto, per le occasioni: abbiamo avuto tre palle gol nitide. Ci siamo difesi molto bene, abbiamo avuto compattezza. Dobbiamo continuare a lavorare: un altro mattoncino che mettiamo nella nostra casella di prestazione e autostima".

Sulla possibilità di mettersi a quattro dietro, visto contro la Lazio, l’allenatore ha parlato: "Questa squadra può farlo, lo abbiamo dimostrato. Ho giocatori che sanno difendere a quattro e sanno proporre sugli esterni. Ci abbiamo lavorato in settimana: c’è la volontà di riconoscere questo modulo. Si può difendere in un modo e costruire in un altro. Possiamo cambiare in base agli avversari".

Immancabile un commento su Matteo Tramoni, ancora a secco: "Ha fatto una partita di grande sacrificio, sa che deve essere più determinante in fase offensiva, ma è in un percorso di crescita. Questi giocatori devono avere un giusto adeguamento nella considerazione, ma ha fatto una partita importante sotto il profilo difensivo. Può e deve determinare di più negli ultimi venti metri".

Mentre su Cuadrado: "Juan sta bene, ha fatto un’ottima gara difensiva, è un giocatore che va gestito dato il fisico, va preservato, ma quando sta bene può far saltare gli schemi". Quindi, anche capitan Caracciolo ha parlato a DAZN: "Siamo una neopromossa, dobbiamo prendere più punti possibili. Non avendo ancora vinto, la cerchiamo. Abbiamo avuto tante occasioni, ma anche loro. Siamo stati offensivi, purtroppo non sono arrivati i tre punti, ma ci va bene".

Semper il migliore in campo. "Dobbiamo mantenere questa idea di calcio. Dobbiamo giocare senza paura e provare a fare gol adesso". Proprio per i rimedi al gol, ha parlato Caracciolo: "Oggi purtroppo non abbiamo trovato la porta. Dobbiamo essere ancora più cattivi. Stiamo dimostrando di poterci stare in Serie A. Confermo: ne voglio fare tre io".

Lorenzo Vero