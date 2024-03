L’analisi. Due partite chiave per cambiare la stagione

Una nuova occasione, anzi quattro, per rimettere sui binari giusti la stagione. Le prossime due partite, dopo le quali ci sarà la sosta per le nazionali, offrono vari spunti per la truppa nerazzurra di Alberto Aquilani. Prima di tutto la gara con la Ternana (sabato alle 16.15) sarà una partita da doppia opportunità. Vincere aiuterebbe da un lato a lasciarsi indietro i playout, mentre dell’altro il Pisa potrebbe tornare al doppio successo consecutiva. Infatti l’ultima gara vinta di seguito da parte dei nerazzurri risale al 28 febbraio 2023. In quell’occasione Marin e compagni vinsero contro il Parma dopo aver battuto il Perugia. Era la stagione scorsa. Fu l’ultimo fuoco di una stagione che si trascinò stancamente poi con una lunga serie senza vittorie e un playoff sfumato, quando sarebbe bastata solo una vittoria nelle ultime 7 partite, più per demeriti propri rispetto a meriti altrui. Secondariamente l’infermeria potrebbe svuotarsi e i nerazzurri in queste due gare, comprensive di sosta, potranno recuperare definitivamente sia Ernesto Torregrossa, sia soprattutto Matteo Tramoni, importantissimo per il finale di stagione.

Il giocatore ha fame e voglia, non vedendo l’ora di tornare in campo, dopo essere rimasto fuori fin dall’agosto scorso a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. La terza buona occasione è legata alla situazione stadio, ovvero relativamente al "curvino". Secondo il vicesindaco Raffaele Latrofa infatti i lavori potrebbero essere ultimati in tempo per la partita contro il Palermo del prossimo 1 aprile. Una volta sistemato il curvino i tifosi della Curva Nord sono stati chiari. Il tifo organizzato infatti potrà rientrare nella propria casa avendo ottenuto il massimo possibile da una protesta che va avanti da ben 50 giorni. C’è anche una quarta occasione, ma dipenderà necessariamente dai risultati contro la Ternana, ma anche contro il Como (sabato 16 marzo alle 14, in trasferta). A quel punto, dopo questo mini ciclo si svolgerà l’ultima parte della stagione, con uno sprint di otto partite, dopo la sosta, che potrebbe offrire anche di poter sognare. Per farlo però, e cercare di ambire ancora ad un posto ai playoff, lontani soltanto 2 punti, i giocatori dovranno dimostrare concretezza e di essere guariti.

Michele Bufalino