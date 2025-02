L’analisi. Prime tre fuga da record. Mai così bene in Serie B

Una fuga da record dopo 24 giornate. Il ruolino delle prime tre leader della graduatoria del torneo Cadetto, con Sassuolo (56 punti), Pisa (53) e Spezia (48), non ha eguali nella storia della Serie B. Le tre squadre al comando infatti, nella somma totale dei punti ottenuti, hanno conquistato in totale 156 lunghezze, record assoluto per la cadetteria. In generale infatti negli ultimi cinque anni si è assistito a un incremento dei punti ottenuti delle prime tre della classifica, ma mai come in questo campionato. Pensare che lo scorso anno il trio di testa aveva conquistato 141 punti. Il dato di quest’anno è nettamente migliore anche della nota stagione 2006-2007, quando Juventus, Napoli e Genoa vinsero a braccetto il campionato. In quella stagione, dopo 24 giornate, i bianconeri guidavano la classifica con 46 punti, 55 se consideriamo i 9 di penalizzazione per la vicenda ‘Calciopoli’, davanti a Napoli (44) e Piacenza (41), anche se a fine stagione fu il Grifone ad andare in Serie A. Si tratta in totale di 140 punti ottenuti sul campo, ben 16 punti in meno rispetto al ritmo delle prime tre di questo campionato. Andando a ritroso, nel 2022-2023 i punti del trio di testa erano 135, nel 2021-2022 136 e nel 2020-2021 128 punti.

Inoltre il Pisa, rispetto alla propria storia, ha attualmente il record assoluto di punti dopo 24 giornate (53). Mai nella storia l’aveva conquistato con una media di 2,20, neanche il famoso Pisa di Gigi Simoni, nel corso dell’epoca Anconetani. Da notare che solo due squadre hanno fatto meglio dei nerazzurri (a parte il Sassuolo di quest’anno). Si tratta del Frosinone del 2022-23, che dopo 24 giornate guidava la classifica con 54 punti, e del Benevento del 2019-20, con 57 punti. Entrambe erano allenate rispettivamente da Grosso, oggi al Sassuolo, e da Inzaghi, oggi al Pisa. Questo fine settimana di gare offrirà tanti spunti. Non c’è solo la sfida dei nerazzurri contro il Cittadella. Questo pomeriggio infatti Mantova-Sassuolo alle 15, mentre domani, sempre alle 15, lo Spezia giocherà col Palermo in casa. L’obiettivo, per tutte e tre, è tenere lontano di almeno 15 punti la Cremonese, che dista dal Pisa 16 punti, mentre dallo Spezia 11 lunghezze, per non disputare i playoff. I grigiorossi giocheranno domani contro il Sud Tirol.

Michele Bufalino