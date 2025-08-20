L’appuntamento. Coppa Italia col Torino di Simeone

Prosegue la spinta del popolo pisano in vista del debutto in Serie A, fissato per le 20.45 di domenica 24 agosto. Nonostante l’imposizione della tessera del tifoso, attualmente sono già più di 800 i supporter che partiranno da Pisa per raggiungere Bergamo e vedere dal vivo, dagli spalti del settore ospiti, l’esordio di capitan Caracciolo e compagni. Oltre a loro molti altri "pisani al nord" e anche il drappello di simpatizzanti tedeschi troverà posto nell’impianto bergamasco. È facile intuire quali sarebbero state le proporzioni dell’esodo se le autorità di pubblica sicurezza non avessero deciso per l’introduzione dell’obbligo della tessera.

Anche da parte atalantina, ovviamente, c’è molta attesa per la prima di campionato della nuova squadra guidata da Ivan Juric: la curva "Pisani", feudo degli ultras bergamaschi, è esaurita da tantissimi giorni. Anche i settori dei distinti stanno andando rapidamente verso questo traguardo, al pari della tribuna. Insomma il colpo d’occhio sarà quello delle grandi occasioni.

Il Pisa potrà schierare, dal primo minuto o – più probabilmente – a gara in corso, un freschissimo ex della "Dea": Juan Cuadrado. Il colombiano nella scorsa stagione è stato impiegato con continuità da Gasperini, soprattutto nella seconda parte della stagione. Per un calciatore pronto ad affrontare molti compagni di squadra con i quali ha condiviso lo spogliatoio fino a tre mesi fa, ce n’è un altro che si ritroverà davanti una tifoseria che lo ha sognato a occhi aperti per circa mezza estate, salvo poi accorgersi brutalmente di essere stata vittima di una amarissima suggestione.

Tra fine settembre e inizio ottobre la Coppa Italia tornerà in campo per i sedicesimi di finale e il tabellone ha giocato un tiro mancino al Pisa: lo Sporting Club infatti se la vedrà, in trasferta, contro il Torino. Proprio la formazione scelta da Giovanni Simeone come nuovo capitolo della carriera in Italia: il "Cholito", nonostante le forti e convinte avance dei nerazzurri, ha preferito misurarsi con una realtà già affermata e consolidata in Serie A. L’argentino ha già debuttato con la casacca granata: all’ora di gioco della sfida interna col Modena, valida per i trentaduesimi di coppa, ha preso il posto di Che Adams.

M.A.