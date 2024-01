L’arbitro. Matteo Gualtieri sarà il direttore di gara con il Lecco. Recuperato Miguel Veloso dopo l’influenza

Sarà Matteo Gualtieri il direttore di gara scelto per la partita in programma sabato (calcio d’inizio, un’altra volta, alle 16:15) allo stadio "Rigamonti-Ceppi" tra il Lecco e il Pisa, in programma per ventunesima giornata di Serie B. Per l’arbitro, appartenente alla sezione di Asti, sarà la sua diciottesima partita in carriera in Serie B. Nelle sette gare dirette in stagione in campionato, ha estratto trentasette cartellini gialli, espellendo in due casi per doppia ammonizione. Assieme a lui, la squadra arbitrale sarà completata da squadra Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Tiziana Trasciatti di Foligno come guardalinee, mentre il quarto assistente sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni.

Per compensare alla giovane esperienza di Gualtieri, il designatore arbitrale ha affidato il var a un esperto come Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo (coadiuvato da Moreste Muto di Torre Annunziata come a-var).

Mazzoleni, dopo aver raggiunto il limite d’età per dirigere una partita sul campo (209 gare dirette in A), da qualche stagione opera esclusivamente sul var.

Sono due i precedenti del Pisa con Gualtieri come arbitro, per un bilancio di perfetta parità: la vittoria in casa contro la Carrarese (1-0) in Serie C nella stagione 2018/19, e la sconfitta, lo scorso gennaio, sempre all’Arena, per 1-2 contro il Cittadella.

Intanto, prosegue il lavoro della squadra al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado.

Prevista per oggi la penultima sessione della settimana, prima della rifinitura all’Arena Garibaldi che anticiperà la conferenza di Aquilani e la partenza per la Lombardia.

Rispetto alla partita contro la Reggiana, il Pisa dovrebbe aver recuperato Miguel Veloso, dopo l’influenza che lo ha costretto all’assenza nell’ultima gara. Ancora da capire le tempistiche per il recupero di Pietro Beruatto e Andrea Barberis, ormai lontani dal campo da un mese.

Lorenzo Vero