L’Atalanta chiede Veloso. Juric lo vuole nello staff

Sono giorni caldi per il mercato, non solo quello dei calciatori, ma anche dello staff. Sono previsti contatti tra l’Atalanta e il Pisa per quanto riguarda il possibile trasferimento a Bergamo di Miguel Veloso. L’ex centrocampista portoghese, dopo aver chiuso la propria carriera da calciatore proprio al Pisa nel 2024, nella scorsa stagione ha iniziato la sua nuova carriera dall’altra parte della linea laterale, facendo parte dello staff di Inzaghi. Adesso, la sua presenza è richiesta da Ivan Juric per la prima Atalanta dopo l’era Gasperini. I due hanno vissuto dei trascorsi importanti in passato, con Veloso che è stato allenato dal tecnico croato prima per una stagione e mezzo al Genoa, poi dal 2019 al 2022 al Verona, per un totale di 103 partite giocate dal portoghese con Juric come allenatore.

Così, il binomio potrebbe riformarsi all’Atalanta, seppur in un ruolo inedito. Veloso non ha seguito Inzaghi al Palermo, rimanendo al Pisa, e nei prossimi giorni sono previsti così contatti tra le parti. Due società per le quali sono già previsti contatti per quanto riguarda Giovanni Bonfanti, con il difensore che, rientrato a Bergamo dopo la stagione in prestito secco in Toscana, è obiettivo del Pisa, che tratterà per un suo possibile ritorno. Continuando il discorso dei prestiti, a causa del ritorno del playout tra Salernitana e Sampdoria, la FIGC ha deciso di slittare il termine ultimo per esercitare il diritto al 24 giugno (inizialmente previsto a ieri), ma ciò non dovrebbe stravolgere i piani del Pisa. Come noto, la società nerazzurra non dovrebbe riscattare alcun giocatore.

Torneranno così alle squadre proprietarie del cartellino Morutan (Ankaragucu), Abildgaard (Como), Sernicola (Cremonese), Castellini (Catania) e Solbakken (Sparta Praga). Mentre il non-riscatto di Abildgaard era un evento oramai appurato, considerando il prezzo elevato (2 milioni di euro) per un calciatore che non si è ritagliato un posto da titolare continuità. Colpisce di più la decisione per quanto riguarda il giovane Castellini, innesto arrivato soprattutto con mire future, per il quale non saranno spesi 900mila euro, e Solbakken. Il norvegese, arrivo di grande esperienza a gennaio, forte di quattro presenze in Champions League, alla fine farà ritorno a Praga, con la squadra che lo ha inserito nella lista dei convocati per il ritiro pre-stagionale.

Per Morutan si tratta del secondo mancato riscatto in tre stagioni. Addii definitivi al nerazzurro? Forse sì per alcuni, forse no per altri. È lecito pensare, infatti, che il Pisa potrebbe intavolare, dopo aver fatto valutare all’allenatore - che sarà Gilardino, nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata (ricordiamo che Inzaghi venne annunciato il 3 luglio) - i profili, di poter intavolare nuove trattative con i club per l’acquisto dei giocatori con prezzi differenti.