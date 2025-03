L’ATTACCO, SPEZIA: VOTO 7. Pio Esposito è un grande bomber. Ma i compagni non ingranano

Dietro Francesco Pio Esposito il deserto. L’attacco dello Spezia fin dall’inizio della stagione vive una condizione caratterizzata da un paradosso: il reparto è guidato, indiscutibilmente, da uno dei prospetti più interessanti e promettenti dell’intero calcio italiano. Attorno al numero 9, però, recitano sparring partner che neanche lontanamente sono riusciti ad avvicinarsi al suo rendimento. Francesco Pio Esposito dopo la buona stagione vissuta sul Golfo dei Poeti tra il 2023 e il 2024, nel campionato in corso è letteralmente esploso: accanto a uno strapotere fisico generato dai suoi 189 centimetri, il 19enne originario di Castellammare di Stabia ha messo in mostra anche un fiuto del gol tipico dei grandi bomber dei bei tempi andati. Quando un pallone rimbalza un paio di volte all’interno dei sedici metri finali del campo tendenzialmente è destinato ad essere scagliato in rete dal più piccolo della nidiata dei fratelli Esposito (Salvatore è suo compagno in bianconero, Sebastiano gioca al piano superiore con la maglia dell’Empoli): 13 centri e il primo posto nella classifica marcatori sono il suo biglietto da visita per il big match di domenica. Attorno a lui però i compagni di reparto faticano incredibilmente a ingranare: l’unico calciatore in grado di realizzare più di un gol, Edoardo Soleri (3 gol), si è gravemente infortunato ed è fuori sino al termine dell’annata. Tutti gli altri attaccanti bianconeri sono fermi a un solo centro a testa: dall’esperto Diego Falcinelli al croato Antonio Colak (seguito sul calciomercato anche dal Pisa l’anno scorso), passando per la punta dinamica Giuseppe Di Serio. Anche il grande innesto di gennaio Gianluca Lapadula non ha ancora convinto: poca condizione e un inserimento ancora insufficiente nei meccanismi dell’attacco ne hanno frenato il rendimento.

M.A.