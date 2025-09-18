LE ALTRE DICHIARAZIONI. Lusuardi garantisce:: "Pronti a gettarci anche nel fuoco»
La carta d’identità riporta 29 anni, ma in realtà Simone Scuffet ha già vissuto almeno tre vite calcistiche. Da speranza del calcio italiano a emigrato di lusso, fino alla specializzazione nella salvezza in Serie A. Adesso la sfida proposta dal Pisa e raccolta con entusiasmo: "Dopo aver vinto lo scudetto a Napoli e aver centrato prima la salvezza col Cagliari, cercavo un percorso lungo da condividere a pieno. L’ho trovato qua a Pisa e ne sono veramente felice". Scuffet ha siglato un triennale: "Per esperienza diretta posso dire che esiste una sola ricetta per ottenere i risultati sperati, indipendentemente dal livello: entusiasmo, equilibrio nella gestione dei diversi momenti della stagione e convinzione in quello che si fa in allenamento e in partita".
Indicazioni che il difensore italo brasiliano Mateus Lusuardi, approdato a Pisa nel "ticket" con Vural, ha già fatto sue: "Fin dal ritiro lavoriamo per rafforzare questa attitudine. Penso che si sia apprezzata nelle prime tre gare di campionato: non dobbiamo avere paura di alcun avversario, perché possiamo conquistare punti contro chiunque". Il centrale ha proseguito nella sua presentazione: "Quando ho ricevuto la proposta del Pisa ho accettato immediatamente. Per me è un onore disputare la Serie A indossando una maglia storica, densa di significato e passione per una città intera. Lo spogliatoio percepisce questo amore ed è pronto a gettarsi nel fuoco per centrare la salvezza. Sarà una strada lunga e tortuosa, ma se manterremo l’equilibrio potremo farcela: non dovremo abbatterci dopo le sconfitte e neanche esaltarci per le vittorie".
M.A.
