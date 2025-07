Le altre. Nicola ufficiale alla Cremonese

Oramai è completo il mosaico degli allenatori della prossima Serie A. Dopo un intreccio di nomi, un valzer andato avanti per settimane a giugno, ora manca solamente un annuncio, quello del ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina, per completare ufficialmente la griglia di allenatori. Nella mattinata di ieri è stata la Cremonese, con un comunicato ufficiale, ad annunciare l’ingaggio di Davide Nicola. Un nome di assoluto spessore, gradito inizialmente anche al Pisa, quello di un assoluto specialista nelle salvezze (le ultime due conquistate con l’Empoli e il Cagliari), che dimostra la volontà della società grigiorossa di ottenere la permanenza in massima serie. Un campionato che sa di nuovo, di rinnovato, per quanto riguarda la gestione tecnica: su 20 squadre, appena 8 hanno confermato l’allenatore (Bologna, Como, Genoa, Juventus, Napoli, Udinese, Sassuolo, Verona), mentre le altre dodici hanno deciso di cambiare corso. Una difficoltà in più soprattutto nelle prime giornate, con le squadre che dovranno fare i conti anche con il fattore sorpresa nello studio della disposizione delle squadre. Sotto questo riguardo, sappiamo come il nuovo mister nerazzurro Gilardino sia un fanatico dell’analisi tattica. Sarà una Serie A all’insegna delle novità, pronta a cambiare la geografia della classifica e del campionato. Intanto l’obiettivo delle neopromosse è chiaro: tutte e tre non hanno alcuna intenzione di fare una stagione di passaggio nella massima categoria. LV