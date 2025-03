LE ALTRE PARTITE. Cremonese show. I lombardi ora sono quarti

Arrivano buone notizie sul fronte quarto posto. Delle sfide giocate di campionato il sabato pomeriggio, l’unica che ha potuto interessare il Pisa per motivi di classifica è stata quella giocata dallo "Zini" tra la Cremonese e il Catanzaro. A sorpresa, considerato lo stato di forma dei calabresi, a vincere sono stati i grigiorossi con uno schiacciante 4-0. A segno Johnsen con una doppietta, Ravanelli e quindi De Luca. Un risultato che fa tornare proprio la Cremonese al quarto posto, con dodici punti in meno rispetto al Pisa (ricordiamo che se i nerazzurri dovessero maturare quindi punti da detta posizione sarebbero certi della promozione in Serie A).

Tra gli altri risultati, da notificare il pareggio del Mantova, prossimo avversario proprio del Pisa, in casa contro la Juve Stabia: al gol degli ospiti, firmato Mosti, ha risposto Solini all’ottantesimo minuto. Un risultato che fa salire la squadra di Possanzini a quota 30 punti, agganciata dal Frosinone (vincente a Carrara), alla diciassettesima posizione.

Lorenzo Vero