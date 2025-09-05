Le buone notizie Dall’8 settembre al via i biglietti a costo ridotto per la sfida contro l’Udinese. Arrivano i mini abbonamenti: cinque gare a prezzi scontati

Le proteste dei tantissimi sostenitori nerazzurri (nella foto Del Punta) rimasti fuori dalla campagna abbonamenti chiusa dopo pochissime ore lo scorso 18 agosto hanno toccato le corde giuste all’interno della società. E così, in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali del prossimo week end, da via Battisti è arrivata l’ufficialità della novità dei mini abbonamenti: pacchetti di tagliandi di gradinata e curva sud a prezzi scontati – e parametrati ai costi sostenuti dai tifosi che si sono assicurati la tessera stagionale – validi per le prossime 5 gare casalinghe dello Sporting Club: Udinese (domenica 14 settembre alle 15), Fiorentina (domenica 28 settembre alle 15), Verona (sabato 18 ottobre alle 15), Lazio (giovedì 30 ottobre alle 20.45) e Cremonese (venerdì 7 novembre alle 20.45). La vendita di questi pacchetti è partita ieri alle 17 negli store (Borgo Largo, via Bianchi e Fornacette) e online sul sito di Ticketone e, come prevedibile, ha incontrato una partecipazione travolgente. A spingere la corsa al mini abbonamento è stata, ovviamente, la presenza all’interno del pacchetto del derby con la Fiorentina atteso trentuno anni. I prezzi sono di 210 euro in gradinata e 120 euro in curva sud (ai quali, in entrambi i casi, va aggiunto il diritto di prevendita di 5 euro): fino alla mezzanotte di domenica 7 settembre avranno diritto di prelazione i possessori del biglietto della partita contro la Roma; da lunedì 8 scatterà la vendita libera. Ovviamente sarà obbligatoria la sottoscrizione della Membership Card, indispensabile per poter acquisire l’abbonamento. La società ha comunicato inoltre che l’iniziativa verrà ripetuta anche per le successive partite interne con nuovi pacchetti di mini abbonamenti, al fine di consentire a tutti i tifosi di assistere a prezzi contenuti alle gare dei nerazzurri.

Ma le buone notizie non terminano qua, perché da lunedì 8 settembre partirà anche la prevendita del biglietto singolo relativo alla sfida con l’Udinese a prezzi fortemente ridotti rispetto alla gara d’esordio. Le curve (nella nord si potrà accedere soltanto comprando il tagliando sulla piattaforma Ticketag, poiché è andata esaurita con gli abbonamenti) saranno in vendita a 30 euro, mentre la gradinata avrà il costo di 50. Tariffe più alte invece in tribuna: inferiore a 80 euro, superiore in vendita a 150. Rimangono attivi gli sconti per Under 14 e disabili con invalidità riconosciuta al 60%.

M.A.