Le convocazioni. Marin alle qualificazioni mondiali

Il Pisa si conferma una società che a ogni sessione di gare per le nazionali garantisce e offre i propri calciatori alle rispettive selezioni. Una tradizione che va avanti da anni, e che non si ferma nemmeno nel corso di questa sessione. Seppur in quantità ridotte rispetto alle ultime volte. Le squadre si preparano alle partite in programma per le qualificazioni ai mondiali. Il solo Marius Marin prenderà parte a queste. Il commissario tecnico della Romania ed ex allenatore del Pisa all’inizio degli anni Novanta, dopo aver inizialmente pre-convocato anche Olimpiu Morutan e Adrian Rus, nei tagli è stato mantenuto solamente il centrocampista nerazzurro per le sfide in programma contro l’Austria (il 7 giugno) e Cipro (il 10). Solamente dopo potranno partire le vacanze del rumeno. Chi ha interrotto le vacanze per una convocazione inattesa è Giovanni Bonfanti. Lo sappiamo, il difensore è in prestito secco e farà ritorno alla casa madre Atalanta, ma grazie alle sue prestazioni con il Pisa si è guadagnato la convocazione del commissario tecnico Carmine Nunziata nella lista dei pre-convocati dell’Italia under-21 presso il raduno iniziato ieri a Cesenatico, dove gli azzurrini rimarranno prima di trasferirsi il 2 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per proseguire la preparazione all’Europeo di categoria. Inizialmente non in lista, il difensore è stato inserito solamente dopo le esclusioni di Coppola del Verona (convocato da Spalletti in Nazionale A) e Leoni del Parma, costretto al forfait in seguito a un problema alla spalla.

Niente da fare invece per Samuele Angori, incredibilmente non convocato nonostante il campionato giocato. L’Italia nel girone dell’Europeo u-21 è stata inserita nel girone assieme a Spagna, Romania e i padroni di casa della Slovacchia.

Tra questi, c’è un altro calciatore di proprietà dei nerazzurri che è stato pre-convocato: Zan Jevsenak. Il centrocampista ha giocato la seconda parte della stagione in prestito in seconda serie in Portogallo con la maglia dell’Oliveirense: dodici presenze e un gol per lui. Tornando alla nazionale maggiore, non è stato convocato invece Jan Mlakar. Il calciatore è alle prese con un infortunio muscolare. L’ultima presenza con la maglia dell’Hajduk Spalato, club nel quale è tornato a gennaio in prestito, risale al 16 marzo. Per lui sono state sei le presenze, con un gol segnato, da gennaio.

