Le convocazioni. Sette calciatori in Nazionale

Il Pisa è ancora una volta protagonista nell’ultima finestra internazionale del 2023, con diversi giocatori nerazzurri chiamati a difendere i colori delle rispettive nazionali nelle qualificazioni ai prossimi campionati Europei di calcio del 2024. Il centrocampista ungherese Adam Nagy è a un passo dalla qualificazione ai prossimi campionati Europei con la selezione allenata da Marco Rossi. La Nazionale ungherese è inserita nel Gruppo G e deve raccogliere solo un punto nelle prossime due gare per garantirsi la matematica certezza di partecipare alla prossima rassegna europea. Nagy e compagni affronteranno la Bulgaria il 16 novembre a Plovdiv e il Montenegro il 19 novembre a Budapest. Jan Mlakar, fresco di assist in maglia nerazzurra, si trova in una situazione simile con la nazionale slovena. Inseriti nel Gruppo H, gli sloveni sono attualmente al comando insieme alla Danimarca. Mlakar e la sua squadra affronteranno la Danimarca il 17 novembre a Copenaghen e il Kazakistan il 20 novembre a Ljubiana. Il centrocampista rumeno Marius Marin è alle prese con sfide importanti nel Gruppo I. La Romania si gioca la possibilità di conquistare il pass per la fase finale, e Marin e compagni devono evitare la sconfitta contro Israele il 18 novembre a Felcsút.

In caso contrario, il match cruciale arriverà il 21 novembre contro la Svizzera a Bucarest. Hjortur Hermannsson e la Nazionale islandese sono in una posizione più complicata poiché di fatto fuori dai giochi per il pass diretto, ma hanno ancora la possibilità di qualificarsi negli spareggi di marzo. Affronteranno la Slovacchia il 16 novembre a Bratislava e il Portogallo il 19 novembre a Lisbona. Le belle novità sono targate Tommaso Barbieri e Tomas Esteves, entrambi sono stati convocati nelle nazionali Under 21 di Italia e Portogallo. Barbieri affronterà San Marino il 16 novembre a Serravalle e l’Irlanda il 21 novembre a Cork, mentre Esteves difenderà i colori della sua nazionale contro la Grecia il 20 novembre a Tripoli Arkadia. Infine in under 19 c’è Miha Trdan che rappresenterà la Slovenia nella nazionale Under 19, affrontando il Belgio il 15 novembre a Rrogozhine, l’Irlanda il 18 novembre a Rrogozhine, e l’Albania il 21 novembre a Elbasan. Si tratta di un numero di convocati da record in questa stagione per la squadra di Aquilani.

Michele Bufalino