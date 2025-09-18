LE DISPOSIZIONI. Tessera del tifoso per i supporter della Fiorentina all’Arena

Informazioni importanti per le prossime partite del Pisa. Oltre alla prevendita partita per la partita contro il Napoli di lunedì, per il quale i tifosi nerazzurri per seguire la squadra al "Maradona" nel settore ospiti dovranno sborsare quarantacinque euro di biglietto, acquistabili solamente ai possessori della tessera del tifoso. La stessa misura restrittiva è stata imposta in vista della partita di Coppa Italia contro il Torino, che sarà disputata giovedì prossimo allo Stadio Olimpico – Grande Torino, per la quale anche in questo caso la vendita libera è iniziata giorni fa e ha visto già oltre un centinaio di nerazzurri strappare il tagliando.

Inoltre, l’Osservatorio ha pubblicato le disposizioni in vista della partita più attesa della stagione nerazzurra, il derby contro la Fiorentina. Per la sfida, in programma domenica 28 settembre alla Cetilar Arena alle ore 15, è stato disposto l’obbligo di tessera del tifoso per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti peri residenti nella provincia di Firenze. Tra questi, coloro i quali vorranno recarsi in un altro settore dell’impianto, potranno farlo solamente i sottoscrittori della Membership Card del Pisa e solamente se questa è stata sottoscritta prima del 31 maggio del 2025.

Infine, guardando alla partita di Bologna del 5 ottobre, al momento la vendita prosegue nel settore ospiti per i possessori di tessera del tifoso: per ora sono circa seicento coloro i quali hanno acquistato il tagliando, per quello che si preannuncia come un grande spicchio nerazzurro al "Dall’Ara".

Lorenzo Vero