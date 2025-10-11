Le Nazionali. Marin in panchina. Buffon in campo

Terminato il primo round di partite per i tre calciatori del Pisa impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta. In controtendenza rispetto agli ultimi mesi, il commissario tecnico Lucescu ha deciso di lasciare in panchina per tutti e 90 i minuti Marius Marin in occasione dell’amichevole vinta per 2-1 dalla Romania contro la Moldavia giocatasi giovedì. Probabilmente una scelta per mantenere fresco il centrocampista in vista della decisamente più importante gara della nazionale rumena contro l’Austria, valida per l’ottava giornata della fase a gironi per le qualificazioni del Mondiale, in programma domenica alle 20:45. Ridotta al minimo la speranza di arrivare anche ai playoff: al momento la Bosnia, seconda nel girone, ha 13 punti, sei in più rispetto ai romeni. Giovedì è sceso in campo anche Louis Buffon, nella partita amichevole vinta dalla selezione under-19 della Repubblica Ceca contro il Liechtenstein. L’attaccante è rimasto in campo per 77 minuti. In vista delle qualificazioni all’Europeo under-21, ieri sera è stato il turno anche Isak Vural, impegnato con la Turchia nella partita contro i pari età della Lituania. Il centrocampista classe 2006 tornerà in campo martedì 14 ottobre, alle 18, nella partita contro l’Ungheria. Mister Gilardino tornerà così ad avere a disposizione la totalità della propria rosa solamente mercoledì 15, con tre allenamenti a disposizione prima della sfida contro il Verona, in programma sabato alle 15 alla Cetilar Arena.

Lorenzo Vero