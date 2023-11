Le opportunità tecnologiche. Pisa e la dimensione internazionale cresciuta. Merito del programma di sviluppo Transfer Room

La dimensione internazionale ricercata e costruita, mattoncino dopo mattoncino, dalla società di via Battisti negli ultimi due anni ha vissuto un’accelerazione evidente: a fare da catalizzatore di questo processo è stato l’inserimento dello Sporting Club nella galassia delle società iscritte al programma di sviluppo manageriale e sportivo Transfer Room. L’idea di creare questa innovativa piattaforma virtuale è venuta in mente a un giovane imprenditore danese del settore informatico, Jonas Ankersen, nel 2016. Grande appassionato di calcio, Ankersen si era accorto di un grosso problema che avevano i club e a cui nessuno aveva mai pensato: ogni anno vengono spesi miliardi nel calciomercato a livello mondiale, ma una parte di questi soldi finisce nelle tasche di agenti che fanno da intermediari tra i club. La sua idea era escogitare una sorta di social network per mettere in contatto diretto i club. Transfer Room è così nato con un’impostazione, un’interfaccia e un funzionamento molto simili a quelli delle app d’incontri: un dirigente può accedere e visionare, per ogni club iscritto alla piattaforma, i giocatori in vendita o che sono in scadenza di contratto, e per ognuno può decidere se scartarlo, salvarne il profilo per il futuro o dichiarare l’interesse, comunicando così alla società proprietaria del cartellino l’intenzione di iniziare una trattativa. Tutto questo attraverso un click. Naturalmente l’ambizione di rendere marginale il ruolo dei procuratori e degli intermediari nelle trattive del calciomercato si è rivelata una chimera, ma Transfer Room in pochissimi anni è riuscita a costruire un network di società professionistiche di ogni categoria, provenienti da tutte le zone del mondo, capace di ridurre in modo drastico i tempi delle interlocuzioni tra i club coinvolti negli scambi. Il Pisa ormai fa stabilmente parte di questa galassia che unisce il mondo virtuale del web a quello dei tavolini attorno ai quali sedersi per discutere di contratti, bonus e clausole. Nel corso delle varie sessioni di mercato attraverso Transfer Room sono approdati in nerazzurro Adam Nagy, Hjortur Hermannsson, Yonatan Cohen, Olimpiu Morutan, Adrian Rus, Tomas Esteves e, dopo una mole impressionante di materiale statistico e video esaminata, anche Alberto Aquilani (foto).

M.A.