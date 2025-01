Le pagelle di dicembre. Tourè, Lind e Moreo al top

Il mese di dicembre è stato decisivo per il Pisa: nelle sei gare disputate entro la fine dell’anno i nerazzurri sono stati capaci di centrare ben 4 successi e 1 pareggio, incamerando così un bottino prezioso che ha consentito loro di scavare il solco di cinque lunghezze sullo Spezia, terzo in graduatoria. All’interno di questo periodo sono molti i calciatori che si sono messi in luce con prestazioni molto positive e meritevoli di valutazioni alte da parte della nostra redazione.

VOTI TOP. Sono tre, in particolare, i giocatori che hanno tenuto un rendimento eccezionale in termini di gol e assist, ma anche per le giocate utili al raggiungimento di risultati pesanti. Parliamo di Idrissa Tourè e Alexander Lind, capaci di chiudere dicembre con la media del 7. Ancora meglio è riuscito a fare Stefano Moreo: la sua media voto ha toccato il 7,2.

PROMOSSI. Decisamente importante anche il contributo di altri elementi della rosa nerazzurra, alcuni dei quali protagonisti di una crescita costante e impetuosa che li ha resi veri e propri cardini dello schieramento. Tra questi citiamo Gabriele Piccinini (media del 6,58), Samuele Angori (media del 6,75) e Adrian Semper (6,5). Figura in questa fascia anche Matteo Tramoni: l’italo corso a dicembre ha pagato inizialmente gli strascichi della ricaduta muscolare accusata nelle settimane precedenti, con un rendimento che non è stato in linea con quanto ammirato nella fase iniziale del torneo. Poi, però, i 3 gol segnati nelle ultime due partite del 2024 hanno contribuito a far impennare la sua valutazione: così il numero 11 ha chiuso dicembre con la media voto del 6,7. Bene – ovviamente – anche le due colonne del pacchetto difensivo: Caracciolo con il 6,6 di media e Canestrelli con 6,5. Più in generale si sono piazzati molto sopra la semplice sufficienza tutti gli altri calciatori nerazzurri, tutti capaci di cancellare l’opaca gara di Modena con un finale scintillante.

Gli unici due giocatori che non hanno superato la soglia del 6 sono anche quelli coinvolti nelle operazioni di mercato in uscita: Pietro Beruatto (5,75) e Nicholas Bonfanti (5).

E Pippo Inzaghi? Il mister ha fornito ulteriori dimostrazioni di essere un "santone" della categoria e il suo personale dicembre si è concluso con la media del 7,2.

M.A.