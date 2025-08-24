LE PAGELLE. Ladinetti leader. Herculano incide poco
VANNUCCHI 5,5. Bagna il debutto in C con un’uscita incerta che determina il gol-partita. Peccato, perché dopo 10’ aveva salvato la porta in una doppia circostanza.
PERRETTA 6. Il capitano spinge sulla fascia destra fino al 97’.
CORRADINI 6,5. Mostra già la sicurezza di un veterano e non si tira indietro quando c’è da far sentire i tacchetti agli attaccanti avversari.
PRETATO 6,5. Gli tocca l’animoso Bonin. Gli concede solo due "tiracci".
TEMPRE 6. Percorre la corsia di sinistra e piazza anche qualche cross interessante.
POLIZZI (30’ st) 6. Col suo ingresso il Pontedera acquista una maggior fisionomia offensiva.
MILAZZO 6. Sono entrambi suoi i due tiri (finiti fuori) scagliati dal Pontedera nel primo tempo.
TARANTINO (18’ st) 6. Entra e ci mette impegno.
LADINETTI 6,5. Prende in mano la squadra come gli viene chiesto di fare. Minuti di apprensione per quel giallo che l’FVS non fa diventare rosso. Fiuuu...
VITALI 6,5. Meglio nella ripresa, quando riesce a crearsi qualche spazio per servire i compagni.
SCACCABAROZZI 6,5. Non è decisivo, ma la sua utilità nel tenere compatti i reparti non si discute.
BASSANINI 6. Ha sui piedi la palla del pareggio ma calcia debolmente. Qualche buono spunto.
VONA (42’ st) sv. Entra solo sui titoli di coda.
HERCULANO 5,5. Deve fare reparto da solo, ma incide poco.
ANDOLFI (1’ st) 6. Crea maggior scompiglio con i suoi movimenti.
All. MENICHINI 6. Gioca tutte le carte che ha per raddrizzare il match, ma non serve.
