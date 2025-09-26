Le pagelle. Lorran, la classe c’è. Carisma Albiol
SCUFFET 6 Statico sui palloni alti, rischia grosso sul 2-0 annullato al Var. Però poi è provvidenziale su Aboukhlal nel finale.
CANESTRELLI 6 Prima Adams, poi Simeone: con i clienti scomodi il capitano di serata va a nozze, ingaggiando costanti duelli fisici.
ALBIOL 6 Esperienza e carisma per il suo debutto ufficiale. Va anche vicino al pari, annullato per fuorigioco.
TRAMONI 6 Vivacchia fino all’ultimo secondo, quando lascia intravedere uno dei suoi proverbiali scintillii da diamante.
MBAMBI 5,5 Mostra qualche incertezza di troppo e un po’ di sofferenza in marcatura e in impostazione.
CUADRADO 5 Poche giocate preziose, fino al rosso diretto che per un giocatore della sua esperienza è inaspettato.
PICCININI 5,5 Generoso in copertura, impreciso e spesso fuori tempo quando tenta di contribuire alla manovra.
BETTAZZI sv
VURAL 6,5 Ha una voglia matta di mettersi in mostra: svaria in tutto il campo, attivo sia in fase di impostazione che nei panni di filtro.
BONFANTI 6 Si piazza al centro della retroguardia e nel finale si proietta anche in avanti alla ricerca del pari.
HOJHOLT 6 Fuori giri nella prima frazione, decisamente meglio nella ripresa per tempi di gioco, fisicità e intensità.
ANGORI 5,5 Ancora troppo timido con il pallone e troppo spesso in affanno nel primo tempo quando deve difendere.
MEISTER 5,5 Combatte corpo a corpo con i centrali granata e ha poche chance per sprigionare i cavalli del suo motore.
BUFFON 6 Vince diversi duelli aerei gettandosi nella mischia con grande carattere.
LORRAN 6 Quando accarezza il pallone col suo mancino, si percepisce di essere di fronte a un calciatore dalla qualità superiore alla media. Deve però trovare ancora la giusta collocazione tattica.
TOURÈ 6 Mette intensità e fisicità sulla fascia destra e nel finale, di testa, per poco non sforna l’assist vincente per Tramoni.
GILARDINO 6 Tutto sommato la versione "di coppa" del suo Pisa non sfigura. Nel primo tempo, complice l’esigenza di dare un segnale concreto a un ambiente che somiglia sempre di più a una polveriera con un falò acceso in mezzo, i nerazzurri soffrono a tratti la spinta del Torino. Ma ai nerazzurri, nonostante l’assenza del blocco principale dei titolari, non mancano organizzazione, carattere e qualità nelle giocate. Impegno più che onorato.
