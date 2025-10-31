Le pagelle. Super Caracciolo vince tutti i duelli. Nzola è spesso solo

SEMPER 6,5 Attento sulla prima conclusione rasoterra di Isaksen, strepitoso nel secondo intervento sul tiro del danese.

CANESTRELLI 6,5 Controlla con attenzione Dia nel primo tempo e anche Pedro nella ripresa. Ottimo anche il contributo alla manovra.

CARACCIOLO 6,5 Duella all’arma bianca lungo tutto il fronte difensivo, mostrando ancora una volta una condizione psicofisica eccezionale.

DENOON 6 Ritrova la maglia da titolare dopo l’esordio di Bergamo e propone ancora una prova solida e affidabile.

CALABRESI 6 Vive il suo derby personale contenendo anche con un pizzico di esperienza le giocate di Zaccagni.

TOURÈ 6 Mezzo punto in meno per la mira difettosa sotto porta: ha sul destro nel primo tempo la palla del vantaggio, ma si divora l’occasione. Nella ripresa incorna con precisione e potenza ma è sfortunato. MARIN 6 Cala alla distanza fino alla sostituzione. Parte bene recuperando molti palloni importanti, poi perde di intensità.

AKINSANMIRO 6,5 Il suo ingresso in campo dona nuovo ritmo al palleggio e al pressing.

AEBISCHER 6,5 Mette in bacheca una delle migliori prove in nerazzurro. Imposta, dribbla, sradica palloni.

ANGORI 6,5 Ingaggia un duello esaltante con Isaksen, dal quale non esce sconfitto. Bene nella ripresa quando riesce a spingere.

MOREO 6,5 Si cala nella mischia con una furia agonistica esagerata. Ripulisce palloni, dialoga con i compagni e sfiora la rete con un colpo di testa.

TRAMONI 5,5 Dopo appena sei minuti ha sul destro un’occasione ghiotta ma la cestina con un destro inguardabile. È ancora alla ricerca della migliore versione di sé stesso.

LERIS 6 Si piazza sulla corsia mancina e alterna con qualità e quantità la fase difensiva con la spinta offensiva.

NZOLA 6 Spesso si ritrova da solo a fare a sportellate con i difensori. Confeziona un cioccolatino in avvio per Tramoni che il numero 10 non riesce a gustare.

M.A.