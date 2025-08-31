Le parole dei protagonisti: Aebischer. "Serve più lucidità sotto porta»

Aebischer è stato uno tra i protagonisti di queste due prime partite del Pisa. Fondamentale contro l’Atalanta, come dichiarato dallo stesso Gilardino, ottimo anche contro la Roma. Il calciatore, intervenuto in conferenza stampa, j in questo campionato di Serie A. "Ci sta perdere con queste squadre, ma se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo ripartire meglio. Lo abbiamo visto a Bergamo, lo abbiamo visto oggi: per questo lavoreremo. Certamente dopo ottimi primi tempi dobbiamo migliorare nel secondo, certo che è anche normale, essendoci anche un avversario in campo". Queste le dichiarazioni in conferenza stampa da parte del centrocampista, che ha ritrovato la convocazione con la nazionale svizzera. "Quando giochiamo da squadra possiamo fare risultati positivi con chiunque, ma per trovare il gol serve più lucidità davanti alla porta. Questo fa la differenza: i dettagli, ma abbiamo giocato due partite importanti, contro grandi squadre, e abbiamo dimostrato che in Serie A possiamo starci". Aebischer ha commentato il suo approccio in nerazzurro, essendo questa la prima occasione per parlare per lui alla stampa: "Settimane bellissime, un gruppo positivo, che ha molte qualità. Abbiamo giocato molto bene senza palla, lavorato da squadra come dobbiamo fare, mentre dobbiamo migliorare con il pallone tra i piedi, perché manca ancora tanto per fare la differenza in attacco". Il calciatore ha commentato la partita: "Gli errori fanno parte del gioco. Si può sbagliare, ma l’importante è la reazione. Alla fine, però dobbiamo imparare a sbagliare il meno possibile: su questo fatto lavoriamo giorno dopo giorno, sono sicuro che poi troveremo la vittoria". Un commento anche sull’ultimo arrivato, Stengs, arrivato pochi giorni fa e subentrato nella sfida contro la Roma, inserito da Gilardino: "Si è inserito molto bene, ci ha mostrato la sua qualità. Purtroppo è un peccato che sia riuscito a trovare il gol sulla sua conclusione, è un ragazzo molto bravo, tranquillo, non parla l’italiano ancora ma non è un problema: in tanti parliamo inglese. Ci darà sicuramente una mano".

Lorenzo Vero