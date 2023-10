Le parole del direttore generale Giovanni Corrado. "Il progetto c’è. Non scaricheremo Aquilani»

Dopo la sconfitta di Venezia il direttore generale Giovanni Corrado conferma la fiducia al tecnico nerazzurro Alberto Aquilani: "Quando i risultati non arrivano sarebbe sbagliato, se si crede in un progetto, scaricare l’allenatore - dichiara Corrado -. Raramente abbiamo fatto scelte di questo tipo negli anni. E’ successo l’anno scorso con Maran perché non c’era serenità e condivisione del progetto a un certo punto, ma oggi siamo tutti sul banco degli imputati e dobbiamo solo lavorare perché la condivisione e la serenità c’è". La sconfitta non ha ovviamente lasciato soddisfatta società e giocatori: "Non possiamo essere soddisfatti né dei risultati, né della classifica - prosegue il diggì -, ma siamo consapevoli che la strada è quella giusta. Bisogna lavorare". Nell’analisi della partita Corrado si concentra più sul secondo tempo, quando il Pisa è stato messo sotto dai padroni di casa: "La squadra, dopo aver sofferto i primi 15 minuti della ripresa si stava riprendendo - analizza Giovanni Corrado -. Purtroppo, nonostante i cambi, nelle situazioni che abbiamo creato non siamo stati né bravi, nè fortunati. Non è solo la sconfitta col Venezia a pesare, gli episodi negativi che si sono creati hanno lasciato degli strascichi negativi che dobbiamo eliminare". Strascichi che portano inevitabilmente il tecnico a pensare al passato più recente, ma senza scomporsi: "Abbiamo passato anche momenti peggiori di questi sportivamente parlando - continua il direttore generale del Pisa -. Ho l’impressione però che adesso abbiamo una squadra centrata, solo che ci stiamo portando dietro alcune fragilità". Si guarda avanti in casa nerazzurra, pensando subito al prossimo avversario: "La cosa più importante che dobbiamo fare adesso è pensare al Como - asserisce Giovanni Corrado -. Abbiamo tanta rabbia dentro per quello che è successo martedì e per quello che è successo ieri". Corrado conferma che l’infortunio di Torregrossa è solo un semplice problema muscolare di poco conto: "Torregrossa ha avuto solo un piccolo fastidio - ammette il diggì -. Potevamo rischiarlo, ma abbiamo preferito di no, sarà a disposizione già a partire da mercoledì". "Tutti i giocatori offensivi sentono un peso addosso perché non fanno gol - analizza il direttore generale -, ma sono convinto che sia una questione di tempo e pazienza. Sono tutti ragazzi che hanno dimostrato in passato di essere fortissimi".

Michele Bufalino