Le parole del mister. "Ora lavorare e tenere fiducia alta»

"Difficile commentare una partita del genere". Sono condivisibili le dichiarazioni di Alberto Gilardino in conferenza stampa dopo la batosta subita dal Pisa contro il Bologna. Una gara viziata dall’espulsione al trentacinquesimo minuto di Touré. "L’analisi la devo fare nei primi 24 minuti, poi abbiamo subito il gol e Idrissa, ragazzo straorinario per cui mi dispiace moltissimo, è stato espulso. Il secondo e terzo gol non li dovevamo prendere. Il secondo tempo non è commentabile".

Un duro colpo in chiusura di primo tempo che portano però l’allenatore anche a una critica: "Abbiamo abbandonato la partita e questo non ce lo possiamo permettere. Ci sono stati troppo dettagli su cui di solito mettiamo la testa. Dobbiamo alzare il livello di concretezza offensiva, nella lucidità e nell’essere cattivi. Nella Serie A gli errori si pagano a caro prezzo, specie con questo tipo di avversari: le occasioni si concretizzano". C’è da considerare che il Pisa in queste prime sei giornate ha avuto un calendario molto complesso: "Abbiamo giocato contro tutte le migliori e abbiamo incontrato un Bologna che ha delle individualità importanti per la categoria: sulle fasce è quasi ingiocabile (come visto dalla partita di Cambiaghi e Orsolini, ndr)".

Non c’è però tempo per piangersi addosso: "Dobbiamo lavorare, mantenere la fiducia alta anche se non è facile farlo. Può essere anche d’aiuto perdere così per ripartire, ma di sicuro non nei minuti in cui siamo venuti a mancare".

All’interno della partita anche lo spazio per una piccola nota di storia, l’esordio in Serie A di Buffon Jr: "L’ho voluto premiare perché si è allenato molto bene". Una tra le poche note positive del pomeriggio bolognese è stata la prestazione di Vural: "Ha fatto una buona partita, è un ragazzo giovane e di prospettiva. Sono convinto che possa essere un valore aggiunto per questo Pisa". Mentre l’abbraccio degli oltre duemila presenti nel settore ospiti (sold out) è comunque arrivato: "Tifosi sono stati grandissimi anche oggi: non hanno mai smesso di cantare. Mi dispiace non aver dato loro ciò che avrebbero meritato". Lorenzo Vero