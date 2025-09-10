Le parole di Calvin Stengs. E il centrocampista Akinsanmiro si presenta: "A Genova sono cresciuto anche come persona». "Pronto a prendermi grandi responsabilità. Voglio Salvare il Pisa e tornare in Nazionale»

Riccioli afro cotonati e spuntati alla perfezione. "Grazie a Idri che ieri (lunedì, ndr) mi ha aiutato a trovare il parrucchiere giusto per le mie esigenze. Anche da questi piccoli dettagli si può apprezzare la bontà del gruppo". Le prime parole di Calvin Stengs da calciatore del Pisa Sporting Club sono tanto semplici quanto spontanee e ricche di significato: il talento olandese arrivato dal Feyenoord, dopo aver debuttato in Serie A nel finale del match contro la Roma, è pronto a prendersi la scena. "Sto imparando a conoscere la città e il modo di vivere italiano – spiega -. L’inserimento all’interno dello spogliatoio invece è stato ottimale: il gruppo è formato da ragazzi disponibili e molto uniti tra di loro".

Stengs racconta anche della trattativa condotta con Vaira e Corrado: "Purtroppo nella scorsa stagione sono incappato in qualche infortunio di troppo che non mi permesso di esprimermi come e quanto avrei voluto. Inoltre sono cambiati anche diversi tecnici sulla panchina e non sempre sono entrato in sintonia. Per questo avevo maturato l’idea di cambiare aria per poter trovare nuovi stimoli e opportunità e, quando mi è stata presentata la possibilità di approdare in Italia, la disponibilità ad avviare un dialogo con la dirigenza nerazzurra è stata immediata". Calvin Stengs ha trovato l’accordo "in due giorni, perché ho visto nel Pisa la chance migliore per ridare slancio al mio percorso. So che ho addosso gli occhi e le pressioni di tutti i tifosi, ma è un aspetto che mi dà grande carica. Sono pronto a prendermi grandi responsabilità con l’intento di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Soltanto così riuscirò a centrare anche l’altro obiettivo che mi sono posto: riconquistare la convocazione nella nazionale olandese".

In Serie A il numero 23 nerazzurro ritroverà vecchi compagni "oranje" e di squadra, come Jurgen Ekkelenkamp: "Siamo buoni amici e mi ha consigliato caldamente di accettare la proposta del Pisa. Domenica ci ritroveremo da avversari e sarà molto emozionante".

Accanto a lui c’è Ebenezer Akinsanmiro: "Arrivo dall’esperienza alla Sampdoria, la mia prima nel ‘mondo dei grandi’. Dopo tutte le difficoltà superate con i blucerchiati sono cresciuto umanamente e professionalmente e, soprattutto, ho compreso quanto sia importante lavorare e inseguire la vittoria". Il centrocampista nigeriano chiude: "Ho l’inclinazione a recuperare il pallone, ma gioco ovunque per il bene della squadra".

M.A.