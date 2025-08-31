Le parole di Gasperini, tecnico della Roma. "Il Pisa? Una bella squadra»

Soddisfazione e sorrisi: Gian Piero Gasperini si gode il secondo successo consecutivo in altrettante gare con il medesimo punteggio. "Sono veramente soddisfatto del lavoro fatto a oggi – commenta il tecnico di Grugliasco -. L’organizzazione generale della squadra è già arrivata a ottimo livello. Gradualmente, con le partite e di settimana in settimana, metteremo a punto anche tutti i dettagli che possono fare la differenza in positivo".

"Ma devo essere sincero – aggiunge -: il Pisa è veramente una bella squadra. Hanno fisicità e buona tecnica, oltre a una grande organizzazione tattica. È servita la migliore Roma per vincere questa sfida. Ho fatti complimenti ad Alberto (Gilardino, ndr) e ai dirigenti nerazzurri".

Poi l’allenatore giallorosso si sofferma sui suoi calciatori: "Mi è piaciuta molto la prestazione di Ferguson. Ha tutto per fare bene in Serie A". Gasperini si coccola anche Paulo Dybala in formato scintillante: "Parliamo di un campione che ha la grande capacità di mettersi a disposizione del gruppo. A sinistra stasera (ieri, ndr) ha fatto la differenza, nel ruolo del classico numero dieci. Ma sa disimpegnarsi molto bene anche sul centrodestra".

M.A.