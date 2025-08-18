Le parole di Gilardino: "Il mercato? Confronto quotidiano con la società». "Segnale forte di questo gruppo»

"L’impegno dei ragazzi, la corsa e l’atteggiamento visto è un segnale forte". Così Alberto Gilardino ha commentato in zona mista la qualificazione del Pisa ai sedicesimi di Coppa Italia, arrivata grazie soprattutto a un Semper definito "straordinario". Una partita, però, non brillante, quella giocata dai nerazzurri: "Equilibrata, sbloccata nel secondo tempo. Il Cesena ha preso una traversa, noi con Nzola abbiamo avuto un’occasione importante. Abbiamo sofferto prevalentemente a causa della ripartenza dal basso: abbiamo perso troppi palloni in quei frangenti". Una partita sbloccata grazie soprattutto all’ingresso di Cuadrado e Nzola: "Hanno portato qualità, protezione della palla e spunto: abbiamo visto la differenza negli ultimi metri". Soprattutto da notare come Nzola sia stato schierato assieme a Lind: "Possiamo rivederli nel corso del campionato, mi piace giocare con due punte, ma dobbiamo sapere essere equilibrati per poterceli permettere". Riguardo alle loro condizioni: "Sono ancora in un processo di adattamento soprattutto fisico, dobbiamo stare attenti nel loro recupero". Per questo motivo, non vi sarà alcuna accelerata per il loro recupero in vista della partita di Bergamo. Stesso discorso per Leris: "Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha un piede importante, ma anche per lui non bisogna affrettare i tempi, arriva da un infortunio importante". Chi spera di esserci contro l’Atalanta è Meister, mentre per Lusuardi sono in programma in giornata degli accertamenti per poter capire se è possibile già nell’immediato un reintegro in gruppo. Gruppo con cui non ha mai lavorato invece Vural: "Sta proseguendo il percorso riabilitativo per il problema al tendine rotuleo. Ha iniziato a correre". Immancabile un commento sul mercato: "La società sa cosa ci serve, cosa può esserci utile. C’è massimo confronto quotidiano con il direttore Vaira e con Giovanni Corrado. Questa squadra richiede ancora interpreti da poter inserire per aumentare la qualità a livello numerico. Abbiamo una squadra con tantissimi ragazzi che si affacciano per la prima volta in Serie A. Possiamo parlare di scommesse: questo è bello per me".

Lorenzo Vero