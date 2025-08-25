Acquista il giornale
Le parole nel post partita. Caracciolo, cuore di capitano: "Orgoglioso di questo gruppo»

Dopo la gara di Bergamo il difensore nerazzurro "Dobbiamo continuare con questo atteggiamento".

di LORENZO VERO
25 agosto 2025
Matteo Tramoni esulta con Stefano Moreo. Proprio Moreo ha propriziato il gol con un meraviglioso colpo di tacco

Un ritorno da protagonista, da leader, con un discorso iniziale nello spogliatoio: “Non posso svelare ciò che è successo, rimane lì. Trentaquattro anni che aspettavamo quel momento, ci tenevamo a rendere orgoglioso il pubblico di Pisa e onorare la maglia. Dobbiamo sapere che il campionato sarà lungo, difficile e mantenere questo atteggiamento per salvarci”.

Queste le dichiarazioni di Antonio Caracciolo, che ha commentato la partita: “Per cinquanta minuti siamo stati dentro la partita, poi hanno provato a vincerla loro, grazie alle chiusure e alla parata straordinaria di Semper siamo arrivati a ottenere questo punto. I nuovi innesti ci daranno una mano sul piano dell’esperienza”.

Cosa ha provato il capitano, dopo tanti anni in nerazzurro? “L’emozione c’era, e anche tanta. Sono orgoglioso del gruppo. Anche dopo nel soffrire siamo stati bravi, è un aspetto che non può mancare per tutto l’anno”.

Il capitano ha ripercorso i primi minuti: “Prima dell’inizio cercavo mia moglie e i miei figli, alla fine li ho visti, erano vicini al settore ospiti”. Un’altra serata da mettere nel cassetto dei ricordi indelebili per il Pisa.

Ma quali erano i timori e le certezze prima dei primissimi minuti? “Incontri giocatori che possono trovare la giocata giusta da un momento all’altro, come ha fatto Scamacca, ma dobbiamo aggrapparci alla forza del gruppo, questa è stata la nostra forza”.

Sulla differenza di categoria: “C’è in tutto, è tutto diverso”. Adesso c’è la Roma: “Lì ci sarà la chiusura del cerchio, dato che l’ultima partita del Pisa in Serie A trentaquattro anni fa fu proprio contro i giallorossi. Adesso la partita si smaltisce facilmente, questo punto è in archivio, abbiamo rotto il ghiaccio e iniziamo a pensare settimana dopo settimana”.

Adesso la Serie A è realtà, è iniziata benissimo, con un punto, e attraverso le parole e l’emozione del capitano, Antonio Caracciolo, la squadra pensa già al futuro, per le prossime partite che saranno disputate, sempre con la voglia di emozionarsi e di fare emozionare i tifosi e il popolo pisano.

