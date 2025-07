Le trattative si spostano in Sudamerica. C’è interesse sul giovane trequartista Lorran

di Lorenzo Vero

PISA

Una nuova accelerata, quella impressa da parte del Pisa in questa finestra estiva di calciomercato. Iniziata ufficialmente l’altro ieri, la dirigenza nerazzurra in realtà sta operando per questa sessione da tempo. Una sessione di mercato che ha preso il via al Grand Hotel di Rimini dove ha avuto luogo il Gran Galà d’apertura, al quale hanno partecipato anche i due dirigenti nerazzurri, il direttore sportivo Davide Vaira e Giovanni Corrado.

Prosegue la ricerca di profili giovani che possano sbocciare in Toscana. Così, dopo gli arrivi ufficiali del 2004 Lusuardi, del 2006 Vural e del 2008 Mbambi, il Pisa continua a cercare giovani. Per farlo, ci spostiamo in Sudamerica. Proprio lì il reparto scouting del club sembra aver intensificato il lavoro, dopo la concentrazione in Nord Europa degli scorsi anni.

Oltre alle trattative già note per due giocatori argentini, l’attaccante Vignolo e il difensore Troilo (per quest’ultimo il club sta attendendo la risposta da parte del Belgrano dopo l’offerta presentata), il Pisa ha spostato gli occhi in Brasile, precisamente sul trequartista classe 2006 Lorran.

Diciannove anni domani, il calciatore mancino milita nel Flamengo, club con il quale ha disputato trentasei partite in prima squadra, segnando due gol e servendo tre assist. Trequartista, all’occasione anche attaccante, ala destra, Lorran è un giocatore mancino di piede, alto un metro e ottanta ma dall’importante struttura fisica. L’idea del club sarebbe quella di imbastire la trattativa per il giocatore, già nel giro delle nazionali giovanili brasiliane, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Al momento vi è distanza tra le due parti.

Un altro obiettivo per la fascia destra corrisponde al nome di Panos Katseris. Calciatore greco classe 2001, vanta una lunga permanenza in Italia, dove ha vestito le maglie di Pavia, Nocerina, Cavese, Nuova Florida, fino ad arrivare al Catanzaro. In Calabria prima ottiene la promozione in Serie B, quindi in cadetteria disputa un ottimo girone di andata, conquistando l’interesse del Lorient, militante in Ligue 1.

Quindici partite in massima serie francese, senza evitare la retrocessione. Nella scorsa stagione ventidue presenze in Ligue 2. Per il giocatore il Pisa ha mostrato un importante interesse per rinforzare la corsia di Gilardino.

Un interesse per un esterno che conferma come il Pisa sembra essersi defilato nella corsa per Mazzocchi, in uscita dal Napoli. Passando ai giocatori che lasceranno il nerazzurro, invece, interesse della Pianese che tenta di sorpassare il Trento nella corsa a Sussi.

Anche Mlakar, tornato in prestito all’Hajduk Spalato a gennaio, sembra destinato a salutare nuovamente, così come certamente lo farà Pietro Beruatto. Per il terzino sinistro si sono interessate molte squadre di Serie B, come il Cesena e lo Spezia, dove ritroverebbe Luca D’Angelo, allenatore con il quale probabilmente ha disputato la sua migliore stagione.